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"Фактические уроки" Второй мировой: Статья Путина вышла в американском The National Interest

19 июня 2020, 04:00  •  19 • Политика
Американское издание The National Interest опубликовало статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он в том числе оценивает её последствия.
В американском журнале The National Interest была опубликована статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне и её последствиях для мира. Глава государства в публикации под названием "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны" предлагает всестороннюю оценку наследия Второй мировой войны. Ранее о том, что может быть изложено в материале, сообщал Царьград.
В своей статье для NI Путин подчёркивает, что сейчас страны Запада, в частности, ряд европейских политиков предпочитают "смести мюнхенское предательство под ковёр".
К тому же, напоминает российский лидер, ещё одной причиной нынешней стратегии Запада является "своего рода стыд перед воспоминаниями тех драматических дней 1938 года, когда СССР был единственным, кто вступился за Чехословакию".
Президент России подчёркивает, что одним из важнейших итогов Второй мировой войны можно считать создание современной системы международных отношений.
И потому общий долг стран, всех тех, кто берёт на себя политическую ответственность, и прежде всего представителей победивших держав во Второй мировой войне - гарантировать, что эта система будет поддерживаться и совершенствоваться.
Кроме того, добавляет президент в своей статье, саммит "пятёрки" ООН призван продемонстрировать приверженность союзничеству.
"Без сомнения, саммит России, Китая, Франции, США и Великобритании может сыграть важную роль в поиске общих ответов на современные вызовы и угрозы и продемонстрирует общую приверженность духу союзничества, тех гуманистических идеалов и ценностей, за которые наши отцы и деды сражались плечом к плечу", - написал Путин.

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