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"Фактически ты сотрудник Госдепа США": Журналисты "либеральных" СМИ рассказали о своей работе

28 октября 2019, 20:54  •  42 • Политика
Сотрудники "либеральных" СМИ рассказали о своей работе. "Можно получить вид на жительство в Европе и даже американский паспорт по упрощённой системе, потому что "фактически ты являешься сотрудником Государственного департамента США", - рассказал журналист телеканала "Настоящее время"*.
Телеканал RT пообщался с сотрудниками "либеральных" СМИ, попросив их рассказать о своей работе на "независимые" издания. Работники поведали много интересного об обратной стороне своих изданий.
Так, расквартированное в Латвии, но пишущее для России издание "Медуза", как оказалось, имеет коммерческие обязательства перед целым рядом российских коммерческих структур и региональными руководителями. По этой причине все темы в издании согласовываются лично с главным редактором или лично с генеральным директором проекта.
Не менее интересно обстоят дела на телеканале "Дождь". Сотрудники канала жалуются на низкую зарплату и постоянно падающий уровень профессионализма. Все громкие заявления о том, что на "Дожде" нет цензуры, также не соответствуют действительности. Об этом свидетельствует отстранение в 2015 году главного редактора канала Михаила Зыгаря, рассказывает инсайдер.
Журналист, сотрудничавший с журналом The New Times, поведал, что американская газета никогда не была независимым изданием. Напротив, The New Times только и занимается тем, что лоббирует интересы некоторых бизнесменов и политиков.
Похожая ситуация наблюдается и в Московском бюро "Радио Свобода"*. По словам сотрудницы сайта, руководство не волнуют просмотры и посещаемость портала. От работников требуется просто ставить негативные материалы о России.
Пожалуй самым откровенным оказался журналист телеканала "Настоящее время"*. Он поведал, что каналом заведуют не журналисты, а "средней руки менеджеры", большинство из которых не было в России больше 10 лет. Кроме того, большинству сотрудников плевать, каким целям они служат. Они больше озабочены высокой зарплатой и соцпакетом.
"Через некоторое время можно получить вид на жительство в Европе и даже американский паспорт по упрощённой системе, потому что фактически ты являешься сотрудником Государственного департамента США", - приводит RT слова инсайдера.
* СМИ признано иностранным агентом

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