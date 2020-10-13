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"Фактически это признательные показания": Пушилин призвал Зеленского подать в отставку

13 октября 2020, 00:20  •  67 • Политика
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал президента Украины Владимира Зеленского подать в отставку после его беседы с британскими журналистами. По его словам, интервью Зеленского - это "признательные показания".
Речь идёт о выступлении украинского лидера в телепередаче HARDtalk на Би-би-си. В ходе разговора Зеленский признался, что не собирается реализовывать Минские соглашения в том виде, в котором их подписал его предшественник Пётр Порошенко. Политика не устраивает, что Украина обязана дать Донбассу особый статус и провести там местные выборы до передачи границы под контроль Киева. Именно этот пункт Зеленский намерен изменить, хотя ещё в декабре 2019 года, выступая на парижском саммите "нормандской четвёрки", президент Украины подписал коммюнике, в котором говорится о незыблемости Минских соглашений.
По словам Пушилина, таким образом Зеленский расписался в том, что не собирается прекращать войну.
"Фактически это признательные показания Зеленского - подпись под нежеланием закончить войну. При таких условиях самоотвод - лучший вариант для всех", - подчеркнул глава ДНР.
Скриншот:Telegram/Зрада чи Перемога
Примечательно, что вопрос о возможной отставке поднял и собеседник Зеленского в программе HARDtalk. Украинский президент ответил, что готов сложить полномочия, если ему не удастся закончить войну в Донбассе (это предвыборное обещание Зеленского). Однако при этом он не озвучил сроки - в течение какого времени проблема Донбасса должна быть решена.

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