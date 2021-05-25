"Facebook признана виновной": Суд наложил на компанию многомиллионный штраф

Суд оштрафовал Facebook на 26 миллионов рублей за неудаление запрещённого в России контента. "Компания Facebook признана виновной в совершении административного правонарушения", - говорится в решении судьи.

Компания Facebook получила штраф в размере 26 миллионов рублей за отказ удалить запрещённый в России контент. Соответствующее решение вынес Таганский районный суд Москвы.

Уточняется, что суд рассмотрел восемь протоколов, составленных в связи с тем, что соцсеть Facebook не удаляет запрещённый контент. По двум из них вынесен штраф в размере 4 миллиона рублей за каждый, по шести остальным - в размере 3 миллиона рублей.

Компания Facebook признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ,

- сказала пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук.

Стоит отметить, что это далеко не все протоколы, составленные на американскую соцсеть. В июне в отношении Facebook будут рассмотрены ещё несколько протоколов за аналогичные нарушения. Так что сумма штрафа может ещё увеличиться.