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"Facebook признана виновной": Суд наложил на компанию многомиллионный штраф
25 мая 2021, 20:05 • 91 • Политика
Суд оштрафовал Facebook на 26 миллионов рублей за неудаление запрещённого в России контента. "Компания Facebook признана виновной в совершении административного правонарушения", - говорится в решении судьи.
Компания Facebook получила штраф в размере 26 миллионов рублей за отказ удалить запрещённый в России контент. Соответствующее решение вынес Таганский районный суд Москвы.
Уточняется, что суд рассмотрел восемь протоколов, составленных в связи с тем, что соцсеть Facebook не удаляет запрещённый контент. По двум из них вынесен штраф в размере 4 миллиона рублей за каждый, по шести остальным - в размере 3 миллиона рублей.
- сказала пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук.
Стоит отметить, что это далеко не все протоколы, составленные на американскую соцсеть. В июне в отношении Facebook будут рассмотрены ещё несколько протоколов за аналогичные нарушения. Так что сумма штрафа может ещё увеличиться.
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