Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Так писала пресса»: Кравчук оправдался за слова о Сталине и Гитлере
Чем займется штаб по борьбе с коронавирусом
У Ковтуна ИСТЕРИКА! Соловьев потерял терпение! "В следующий раз не пущу в с...
«В связи с утратой доверия»: Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии
Главная / В мире

"Facebook преследует вас". Даже с выключенным телефоном: WP разоблачила соцсеть

29 января 2020, 21:24  •  95 • В мире
Газета The Washington Post разоблачила Facebook, заявив, что соцсеть занималась сбором конфиденциальных данных об активности пользователей, даже не использующих приложение, даже с выключенным телефоном. "Facebook преследует вас", - уверяет автор издания.
"Facebook теперь покажет вам, как он вас преследует, даже если вы его не используете, - отмечает автор газеты The Washington Post. - Новый инструмент Off-Facebook Activity напоминает нам, что мы живем в реалити-шоу, где камеры всегда включены".
Разоблачая соцсеть, журналист отмечает, что компания занималась сбором конфиденциальных данных об активности пользователей. Причём даже тогда, когда приложение Facebook не использовалось, и даже при выключенном телефоне.
Рассказывая о новом трекере соцсети, автор публикации обратил внимание, что "приложения Facebook и родственные системы Instagram и Messenger не нуждаются в микрофоне, чтобы нацеливать вас на эти жутко специфичные рекламные объявления и посты".
По словам автора статьи, соцсеть получает уведомления и знает о том, чем занимается пользователь при закрытом Facebook. Например, даже когда пользователь просматривает корзину своих покупок на стороннем сайте.
"Facebook преследует вас, - сообщается в статье. - Трекер Off-Facebook Activity покажет вам данные за 180 дней, которые Facebook собирает о вас от многих организаций и рекламодателей, которые с ним соприкасаются".
В публикации отмечается, что функция "выключения" - продукт тех обещаний, что давал основатель компании Марк Цукерберг после скандала с Cambridge Analytica в 2018 году. И теперь, мол, есть возможность "очистить историю" в наших аккаунтах.
Однако это "не позволяет сбросить все ваши отношения с Facebook", - пишет журналист.
"Даже когда ваш телефон полностью выключен, компании могут загружать информацию о том, что вы делаете покупки в магазине", - предупреждает автор публикации, отметив, что один его коллега "нашёл 974 приложения и сайта, которые поделились его активностью".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



95
Источник
Похожие новости
29 января 2020, 08:24
Экстремальный спортсмен отметил 200-летие открытия Антарктиды заплывом во льдах
29 января 2020, 21:09
«Будем двигаться в направлении экстрадиции»: каковы перспективы россиян, обвиняемых в Кабо-Верде в контрабанде кокаина
29 января 2020, 18:09
Сбежали из-за наших вертолётов? Американцы покинули блокпосты в Сирии перед проездом русского патруля - СМИ
28 января 2020, 22:39
"Не трите глаза": В Китае рассказали о новых способах передачи коронавируса
29 января 2020, 11:24
«Защищать позицию России»: Пётр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
28 января 2020, 22:24
«Оскорбительное с точки зрения памяти»: в России ответили на слова Зеленского о виновных в развязывании Второй мировой
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 января 2020, 03:39
"Чужое амплуа". Почему провалилось выступление Зеленского в Давосе?
26 января 2020, 11:54
Блогер сравнил цены на продукты в Донецке и Киеве
25 января 2020, 23:09
Ещё одна страна "объявила войну" русским дипломатам. Москва оставила за собой право на ответ
28 января 2020, 19:24
"Мы на распутье": Главы Евросоюза рассказали, кто на самом деле освобождал Освенцим
28 января 2020, 03:09
"Скоро будете ссылаться на СБУ": Скандальный украинский нардеп сцепился с журналистами в коридоре ПАСЕ
25 января 2020, 03:39
"Плевать на все союзы": Лукашенко устроил истерику из-за поставок нефти
25 января 2020, 06:54
"Иуда отрабатывал 30 сребреников, а он - подачки Госдепа": Водолацкий о посте Гозмана в Facebook
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.