"Facebook преследует вас". Даже с выключенным телефоном: WP разоблачила соцсеть

"Facebook теперь покажет вам, как он вас преследует, даже если вы его не используете, - отмечает автор газеты The Washington Post. - Новый инструмент Off-Facebook Activity напоминает нам, что мы живем в реалити-шоу, где камеры всегда включены".

Разоблачая соцсеть, журналист отмечает, что компания занималась сбором конфиденциальных данных об активности пользователей. Причём даже тогда, когда приложение Facebook не использовалось, и даже при выключенном телефоне.

Рассказывая о новом трекере соцсети, автор публикации обратил внимание, что "приложения Facebook и родственные системы Instagram и Messenger не нуждаются в микрофоне, чтобы нацеливать вас на эти жутко специфичные рекламные объявления и посты".

По словам автора статьи, соцсеть получает уведомления и знает о том, чем занимается пользователь при закрытом Facebook. Например, даже когда пользователь просматривает корзину своих покупок на стороннем сайте.

"Facebook преследует вас, - сообщается в статье. - Трекер Off-Facebook Activity покажет вам данные за 180 дней, которые Facebook собирает о вас от многих организаций и рекламодателей, которые с ним соприкасаются".

В публикации отмечается, что функция "выключения" - продукт тех обещаний, что давал основатель компании Марк Цукерберг после скандала с Cambridge Analytica в 2018 году. И теперь, мол, есть возможность "очистить историю" в наших аккаунтах.

Однако это "не позволяет сбросить все ваши отношения с Facebook", - пишет журналист.

"Даже когда ваш телефон полностью выключен, компании могут загружать информацию о том, что вы делаете покупки в магазине", - предупреждает автор публикации, отметив, что один его коллега "нашёл 974 приложения и сайта, которые поделились его активностью".