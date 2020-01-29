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"Facebook преследует вас". Даже с выключенным телефоном: WP разоблачила соцсеть
29 января 2020, 21:24 • 95 • В мире
Газета The Washington Post разоблачила Facebook, заявив, что соцсеть занималась сбором конфиденциальных данных об активности пользователей, даже не использующих приложение, даже с выключенным телефоном. "Facebook преследует вас", - уверяет автор издания.
"Facebook теперь покажет вам, как он вас преследует, даже если вы его не используете, - отмечает автор газеты The Washington Post. - Новый инструмент Off-Facebook Activity напоминает нам, что мы живем в реалити-шоу, где камеры всегда включены".
Разоблачая соцсеть, журналист отмечает, что компания занималась сбором конфиденциальных данных об активности пользователей. Причём даже тогда, когда приложение Facebook не использовалось, и даже при выключенном телефоне.
Рассказывая о новом трекере соцсети, автор публикации обратил внимание, что "приложения Facebook и родственные системы Instagram и Messenger не нуждаются в микрофоне, чтобы нацеливать вас на эти жутко специфичные рекламные объявления и посты".
По словам автора статьи, соцсеть получает уведомления и знает о том, чем занимается пользователь при закрытом Facebook. Например, даже когда пользователь просматривает корзину своих покупок на стороннем сайте.
"Facebook преследует вас, - сообщается в статье. - Трекер Off-Facebook Activity покажет вам данные за 180 дней, которые Facebook собирает о вас от многих организаций и рекламодателей, которые с ним соприкасаются".
В публикации отмечается, что функция "выключения" - продукт тех обещаний, что давал основатель компании Марк Цукерберг после скандала с Cambridge Analytica в 2018 году. И теперь, мол, есть возможность "очистить историю" в наших аккаунтах.
Однако это "не позволяет сбросить все ваши отношения с Facebook", - пишет журналист.
"Даже когда ваш телефон полностью выключен, компании могут загружать информацию о том, что вы делаете покупки в магазине", - предупреждает автор публикации, отметив, что один его коллега "нашёл 974 приложения и сайта, которые поделились его активностью".
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