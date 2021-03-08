"Facebook поддерживает экстремистов в России?": В Госдуме заявили об угрозе нацбезопасности

В Госдуме РФ заявили об угрозе нацбезопасности нашей страны. Именно так Василий Пискарёв интерпретировал действия модераторов одной из западных соцсетей в отношении публикаций в российских СМИ: "Facebook поддерживает экстремистов в России?".

Руководитель комитета Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв высказался о блокировке материалов СМИ, посвящённых задержаниям в Воронеже, в соцсети Facebook.

Он обратил внимание, что данные публикации основывались на официальных данных - на пресс-релизе ФСБ, а не каких-либо инсайдах или домыслах.

Соответственно, данная платформа фактически оставила жителей России без доступа к важным сведениям о возможных опасностях.

Депутат в связи с этим назвал подобный шаг модераторов социальной сети "угрозой национальной безопасности".