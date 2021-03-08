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"Facebook поддерживает экстремистов в России?": В Госдуме заявили об угрозе нацбезопасности
08 марта 2021, 19:10 • 57 • Политика
В Госдуме РФ заявили об угрозе нацбезопасности нашей страны. Именно так Василий Пискарёв интерпретировал действия модераторов одной из западных соцсетей в отношении публикаций в российских СМИ: "Facebook поддерживает экстремистов в России?".
Руководитель комитета Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв высказался о блокировке материалов СМИ, посвящённых задержаниям в Воронеже, в соцсети Facebook.
Он обратил внимание, что данные публикации основывались на официальных данных - на пресс-релизе ФСБ, а не каких-либо инсайдах или домыслах.
Соответственно, данная платформа фактически оставила жителей России без доступа к важным сведениям о возможных опасностях.
Депутат в связи с этим назвал подобный шаг модераторов социальной сети "угрозой национальной безопасности".
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