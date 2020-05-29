"Эй, ребята! АстАнАвитесь!": Витязева Трампом остудила американскую "атаку" на Россию

Юлия Витязева с юмором прокомментировала заявление представительства США в ОБСЕ, в котором американская сторона снова высказалась негативно в адрес России.

В сообщении говорится о том, что "авторитарная Россия" стремится якобы доминировать над соседями.

"Если бы он прекратил это вредное поведение, он нашёл бы руку дружбы почти везде", - сказано в сообщении, вероятно, с намёком на президента Владимира Путина.

В свою очередь Юлия Витязева иронично напомнила американцам об их внутренних проблемах и призвала обращать внимание на них, а не придумывать всё новые вбросы о России.

"Эй, ребята! У вас Трамп «Твиттер» закрывает! А вы всё про «авторитарную» Россию методички шпарите. АстАнАвитесь!" - написала она в своём Telegram-канале.

Фото: Скриншот Telegram/Юлия Витязева

Напомним, Трамп всё-таки подписал указ о регулировании работы социальных сетей. Отвечая на вопросы прессы, глава Белого дома не исключил, что может закрыть компанию Twitter.

Причиной для президентского указа стали многочисленные жалобы в адрес Twitter и других соцсетей по поводу цензурирования сообщений пользователей. В основном это касается представителей консервативных взглядов. Предположительно, последней каплей стало то, что Twitter повесил значок "фейк" на одно из сообщений Трампа в этой соцсети.