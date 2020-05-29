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"Эй, ребята! АстАнАвитесь!": Витязева Трампом остудила американскую "атаку" на Россию

29 мая 2020, 15:55  •  82 • Политика
Журналистка Юлия Витязева Дональдом Трампом остудила американскую "атаку" на Россию. "Эй, ребята! АстАнАвитесь!" - иронично написала она.
Юлия Витязева с юмором прокомментировала заявление представительства США в ОБСЕ, в котором американская сторона снова высказалась негативно в адрес России.
В сообщении говорится о том, что "авторитарная Россия" стремится якобы доминировать над соседями.
"Если бы он прекратил это вредное поведение, он нашёл бы руку дружбы почти везде", - сказано в сообщении, вероятно, с намёком на президента Владимира Путина.
В свою очередь Юлия Витязева иронично напомнила американцам об их внутренних проблемах и призвала обращать внимание на них, а не придумывать всё новые вбросы о России.
"Эй, ребята! У вас Трамп «Твиттер» закрывает! А вы всё про «авторитарную» Россию методички шпарите. АстАнАвитесь!" - написала она в своём Telegram-канале.
Фото: Скриншот Telegram/Юлия Витязева
Напомним, Трамп всё-таки подписал указ о регулировании работы социальных сетей. Отвечая на вопросы прессы, глава Белого дома не исключил, что может закрыть компанию Twitter.
Причиной для президентского указа стали многочисленные жалобы в адрес Twitter и других соцсетей по поводу цензурирования сообщений пользователей. В основном это касается представителей консервативных взглядов. Предположительно, последней каплей стало то, что Twitter повесил значок "фейк" на одно из сообщений Трампа в этой соцсети.

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