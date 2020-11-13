|
"Ей обещали помочь, но": Выигравшая выборы уборщица уходит в отставку
13 ноября 2020, 01:50 • 66 • Политика
Выигравшая выборы главы поселения Повалихино в Костромской области уборщица Марина Угодская уходит в отставку. По словам местных жителей, женщине обещали помочь справиться со своими обязанностями, но "подмоги она так и не дождалась".
Жители села Повалихино рассказали, что ставшая главой их поселения уборщица Марина Угодская решила сложить с себя полномочия. По словам одного из собеседников "Московского комсомольца", женщина просто не знает, что ей делать на посту мэра.
"Ей ведь обещали помочь, но подмоги она так и не дождалась. Вскоре поняла, что управлять поселением - не её", - пояснил мужчина изданию.
Он добавил, что Совет депутатов уже проголосовал за отставку Угодской. Она должна покинуть пост мэра 19 ноября.
Однако глава района Владимир Бахвалов, утверждает собеседник издания, не согласен с мнением депутатов. Чиновник якобы назвал решение об отставке Угодской "филькиной грамотой" и заявил, что она должна продержаться на посту мэра как минимум до марта.
На вопрос о том, как на отставку Угодской отреагировали голосовавшие за неё избиратели, мужчина ответил, что "всем по большому счёту наплевать".
66
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 ноября 2020, 23:15
|
09 ноября 2020, 04:20
|
07 ноября 2020, 02:50
|
10 ноября 2020, 18:50
|
11 ноября 2020, 07:40
|
12 ноября 2020, 02:55
|
09 ноября 2020, 06:10