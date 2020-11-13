"Ей обещали помочь, но": Выигравшая выборы уборщица уходит в отставку

Жители села Повалихино рассказали, что ставшая главой их поселения уборщица Марина Угодская решила сложить с себя полномочия. По словам одного из собеседников "Московского комсомольца", женщина просто не знает, что ей делать на посту мэра.

"Ей ведь обещали помочь, но подмоги она так и не дождалась. Вскоре поняла, что управлять поселением - не её", - пояснил мужчина изданию.

Он добавил, что Совет депутатов уже проголосовал за отставку Угодской. Она должна покинуть пост мэра 19 ноября.

Однако глава района Владимир Бахвалов, утверждает собеседник издания, не согласен с мнением депутатов. Чиновник якобы назвал решение об отставке Угодской "филькиной грамотой" и заявил, что она должна продержаться на посту мэра как минимум до марта.

На вопрос о том, как на отставку Угодской отреагировали голосовавшие за неё избиратели, мужчина ответил, что "всем по большому счёту наплевать".