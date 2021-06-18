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"Эй, не задирай нос!" Как Путин одним подарком ответил на "чёрную метку" Байдена
18 июня 2021, 18:00 • 124 • Политика
В обмене подарками между русской и американской делегациями в Женеве увидели тайные знаки. Кандидат наук рассказал, что означает "чёрная метка" от США, и каким было послание России.
Анализ обмена подарками для Царьграда подготовил журналист-международник, кандидат исторических наук. Он пояснил, почему команда Джо Байдена привезла в Женеву "чёрную метку" для русских - об этом мы писали чуть раньше. Ещё одна часть анализа была посвящена подарку русского лидера.
Сергей Латышев полагает, что с русским подарком для Джо Байдена всё просто. Как известно, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что американскому президенту подарен "письменный набор хохломы "Москва". Хохлома, как известно, старинный русский народный промысел, появившийся в XVII веке, когда не было никаких США.
Другими словами, посыл в том, что США следует подписывать соглашения с Россией - политической и военной супердержавой, и не забывать, занимаясь международными отношениями, что в мире есть Москва, интересы которой с американскими могут не пересекаться.
Полный анализ произошедшего доступен по ссылке.
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