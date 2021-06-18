"Эй, не задирай нос!" Как Путин одним подарком ответил на "чёрную метку" Байдена

В обмене подарками между русской и американской делегациями в Женеве увидели тайные знаки. Кандидат наук рассказал, что означает "чёрная метка" от США, и каким было послание России.

Анализ обмена подарками для Царьграда подготовил журналист-международник, кандидат исторических наук. Он пояснил, почему команда Джо Байдена привезла в Женеву "чёрную метку" для русских - об этом мы писали чуть раньше. Ещё одна часть анализа была посвящена подарку русского лидера.

Сергей Латышев полагает, что с русским подарком для Джо Байдена всё просто. Как известно, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что американскому президенту подарен "письменный набор хохломы "Москва". Хохлома, как известно, старинный русский народный промысел, появившийся в XVII веке, когда не было никаких США.

Тут налицо, во-первых, добродушный "подкол" США - эй ты, страна-выскочка, не задирай нос и знай своё место, уважай старших, которым приходится таким образом намекать тебе на очевидное. Во-вторых, это ясный сигнал о национальной самобытности России, которая, если воспользоваться словами Путина, "была, есть и будет", с чем США "придётся смириться", - говорит Латышев, переходя к третьему пункту. - В-третьих, это также намёк, более того, призыв к президенту США - как выглядит хохлома, всем известно - сотворить что-нибудь яркое на тёмном фоне доступными главе государства средствами.

Другими словами, посыл в том, что США следует подписывать соглашения с Россией - политической и военной супердержавой, и не забывать, занимаясь международными отношениями, что в мире есть Москва, интересы которой с американскими могут не пересекаться.

Все эти выводы настолько очевидны и лежат на поверхности, что даже не нуждаются в подтверждении. Россия чётко и ясно, в открытую, без всяких двусмысленностей и "скрытой повестки" показала, чего она хочет от США - уважать её самобытность и улучшить в интересах обеих стран отношения, которые сейчас "ниже плинтуса". В общем, с этим всё ясно. Обидеться на такой подарок невозможно, и есть в нём также то, над чем зарвавшимся и начавшим утрачивать связь с реальностью американцам полезно поразмышлять. Для собственной же пользы.

Полный анализ произошедшего доступен по ссылке.