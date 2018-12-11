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"Ей грозит 15 лет тюрьмы, бедная девушка": Путин прокомментировал ситуацию вокруг Бутиной

11 декабря 2018, 20:24  •  125 • Политика
Во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России отметил, что руководители наших спецслужб о ней ничего не знают. "Бедная девушка! Ей грозит 15 лет тюремного заключения. За что?" — сказал глава государства
На встрече с правозащитниками, проходившей в Кремле, президент России коснулся вопроса о российской гражданке Марии Бутиной, содержащейся в тюрьме в США по обвинению в шпионаже и "работе на Кремль".
"Эта девушка несчастная наша, Бутина, сидит. Ей грозит 15 лет лишения свободы. За что? Я когда услышал, что вокруг нее происходит... для начала я опросил всех руководителей наших спецслужб: кто такая? Никто о ней ничего не знает", — сказал Владимир Путин.
По его словам, о Бутиной могут знать в Совете Федерации, где она работала "у кого-то из замов". "Ей за это 15 лет может быть там назначено? Это что такое? Я не знаю, что они там придумают, накрутят на эти 15 лет", — добавил глава государства.
В Кремле же информацией, подтверждающей или опровергающей всю эту историю, не обладают, пишет RT.
Путин о Бутиной: Ей грозит 15 лет лишения свободы! За что?! Я когда про нее услышал, опросил всех руководителей спецслужб. Кто такая?! Никто о ней ничего не знает! pic.twitter.com/8KcFwNBIeV
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 11 декабря 2018 г.
Напомним, задержанная в США гражданка России Мария Бутина пойдет на сделку с американским следствием. Информацию об этом подтвердил лично отец девушки. Бутина собирается признать себя виновной в работе иноагентом без соответствующей регистрации.

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