|
"Ей грозит 15 лет тюрьмы, бедная девушка": Путин прокомментировал ситуацию вокруг Бутиной
11 декабря 2018, 20:24 • 125 • Политика
Во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России отметил, что руководители наших спецслужб о ней ничего не знают. "Бедная девушка! Ей грозит 15 лет тюремного заключения. За что?" — сказал глава государства
На встрече с правозащитниками, проходившей в Кремле, президент России коснулся вопроса о российской гражданке Марии Бутиной, содержащейся в тюрьме в США по обвинению в шпионаже и "работе на Кремль".
"Эта девушка несчастная наша, Бутина, сидит. Ей грозит 15 лет лишения свободы. За что? Я когда услышал, что вокруг нее происходит... для начала я опросил всех руководителей наших спецслужб: кто такая? Никто о ней ничего не знает", — сказал Владимир Путин.
По его словам, о Бутиной могут знать в Совете Федерации, где она работала "у кого-то из замов". "Ей за это 15 лет может быть там назначено? Это что такое? Я не знаю, что они там придумают, накрутят на эти 15 лет", — добавил глава государства.
В Кремле же информацией, подтверждающей или опровергающей всю эту историю, не обладают, пишет RT.
Напомним, задержанная в США гражданка России Мария Бутина пойдет на сделку с американским следствием. Информацию об этом подтвердил лично отец девушки. Бутина собирается признать себя виновной в работе иноагентом без соответствующей регистрации.
Подпишитесь на нас
125
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
05 декабря 2018, 05:09
|
06 декабря 2018, 02:09
|
06 декабря 2018, 18:24
|
07 декабря 2018, 02:39
|
09 декабря 2018, 03:24
|
11 декабря 2018, 04:09
|
08 декабря 2018, 14:24