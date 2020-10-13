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"Эй, девочки, подвиньтесь!": Русский Су-57 дал "прикурить" американскому F-35 в небе
13 октября 2020, 15:55 • 21 • Политика
Русский истребитель Су-57 дал "прикурить" американскому "коллеге" F-35 в небе. "Эй, девочки на американских самолётах, подвиньтесь", - смеются комментаторы, при этом выражая удивление и восхищение пилоту, пролетевшему в истребителе... без крыши.
В частности, Минобороны России выложило видео, где русский пилот летит на новейшем российском истребителе-невидимке Су-57 без фонаря. Отметим, что "фонарём" в этом случае называется прозрачная часть кабины пилота, которая закрывает его от встречного потока воздуха, погодных условий и шума. Предположительно, купол истребителя был убран в рамках проверки аварийных процедур на тот случай, если самолёт окажется неисправен перед катапультированием.
Стоит отметить, что своими манёврами и в целом полётом русский истребитель дал "прикурить" американцу F-35. Добавим, что на полёт на большой высоте, да ещё и без крыши не способен ни один боевой самолёт в мире.
Российский пилот продемонстрировал, что даже при получении критических повреждений в бою самолёт всё ещё может оставаться в воздухе, в то время как разгерметизация кабины F-35 уже несколько раз приводила к ЧП и даже потере этих боевых истребителей.
"Русские как бы говорят: эй, девочки на американских самолётах, подвиньтесь в сторону, у меня здесь кабриолет", - пишут восхищённые комментаторы.
"Это называется лётчик-профессионал", - уточняют в Сети.
"Какие ещё фокусы и неожиданности припасены у русских?" - удивляются другие.
"Продолжайте, становитесь лучше каждый день", - призывает Александр Л.
"Нет слов. Спасибо", - восхищён Евгений Курочкин.
"Красавцы! Птицы Высокого полёта!", - пишет Андрей Нагорный.
"На 1:10 он без фонаря что ли летит?", - не верит своим глазам Андрей Иванов.
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