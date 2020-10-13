"Эй, девочки, подвиньтесь!": Русский Су-57 дал "прикурить" американскому F-35 в небе

В частности, Минобороны России выложило видео, где русский пилот летит на новейшем российском истребителе-невидимке Су-57 без фонаря. Отметим, что "фонарём" в этом случае называется прозрачная часть кабины пилота, которая закрывает его от встречного потока воздуха, погодных условий и шума. Предположительно, купол истребителя был убран в рамках проверки аварийных процедур на тот случай, если самолёт окажется неисправен перед катапультированием.

Стоит отметить, что своими манёврами и в целом полётом русский истребитель дал "прикурить" американцу F-35. Добавим, что на полёт на большой высоте, да ещё и без крыши не способен ни один боевой самолёт в мире.

Российский пилот продемонстрировал, что даже при получении критических повреждений в бою самолёт всё ещё может оставаться в воздухе, в то время как разгерметизация кабины F-35 уже несколько раз приводила к ЧП и даже потере этих боевых истребителей.

"Русские как бы говорят: эй, девочки на американских самолётах, подвиньтесь в сторону, у меня здесь кабриолет", - пишут восхищённые комментаторы.

"Это называется лётчик-профессионал", - уточняют в Сети.

"Какие ещё фокусы и неожиданности припасены у русских?" - удивляются другие.

"Продолжайте, становитесь лучше каждый день", - призывает Александр Л.

"Нет слов. Спасибо", - восхищён Евгений Курочкин.

"Красавцы! Птицы Высокого полёта!", - пишет Андрей Нагорный.

"На 1:10 он без фонаря что ли летит?", - не верит своим глазам Андрей Иванов.