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"Евровидение" тоже часть "гибридной войны" против Украины - вице-премьер Незалежной

23 февраля 2019, 19:54  •  82 • Политика
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко назвал "Евровидение" частью гибридной войны России и призвал не отправлять на конкурс сестер-певиц Анну и Марию Опанасюк.
На Украине назвали "Евровидение" частью "гибридной войны России". Об этом заявил лично вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко на своей странице в социальной сети Twitter.
Поводом для этого послужила победа дуэта Anna Maria, который состоит из сестер Анны и Марии Опанасюк. Девушки не только гастролируют с выступлениями по России, но и считают Крым частью российской территории. По словам вице-премьера Украины, артистки представляют информационную угрозу для страны, и их нельзя допускать на международный песенный конкурс.
"Национальный отбор на "Евровидение-2019", к сожалению, УЖЕ стал частью гибридной войны России против Украины", - написал Вячеслав Кириленко в Twitter.
Напомним, что на Украине уже несколько лет существуют черные списки артистов и произведений искусства, представляющих "угрозу территориальной целостности страны". Находящихся в этих списках не допускают на территорию Украины.
Національний відбір на «Євробачення-2019», на жаль, УЖЕ став частиною гібридної війни Росії проти України. Унаслідок участі у відборі артистів, що гастролюють на території держави-агресора або не визнають територіальної цілісності України 1/2
— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 23 февраля 2019 г.

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