"Евровидение" - не Олимпиада: Певец Колдун посоветовал Самойловой не рассчитывать на объективность жюри

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Певец Дмитрий Колдун, уже участвовавший в "Евровидении", но только от Белоруссии, посоветовал российской участнице Юлии Самойловой не мечтать о победе на конкурсе из-за субъективности жюри.

И голос хорош, и песня, и номер, но о победе на музыкальном конкурсе "Евровидение-2018" в Лиссабоне российской участнице Юлии Самойловой можно и не мечтать. А всему виной политическая ситуация вокруг нашей страны и субъективность оценки жюри, о чем рассказал певец Дмитрий Колдун.

К слову, поп-исполнитель уже участвовал однажды в "Евровидении". В 2007 году он представлял Белоруссию. И не понаслышке знает, насколько крепка бывает политическая воля Европы.

Однако шансы у российской конкурсантки Юлии Самойловой, пусть очень небольшие, но есть. Клип девушки на песню "I Won't Break", с которой она собралась штурмовать европейский музыкальный конкурс, по мнению Колдуна, больше похож на открытку. Но для "Евровидения" подходит.

Поможет ли это победить - вряд ли.

"И с голосом все в порядке. Надеюсь, режиссеры номера правильно и корректно обыграют образ Юлии. Но на слишком высокое место я бы не рассчитывал", - говорит Колдун. Свои слова он пояснил тем, что "политическая ситуация очень непростая, а "Евровидение" - не Олимпиада: нет объективных критериев оценки участника. Только субъектив", - цитируют певца "РИА Новости".