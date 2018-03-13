Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сенатор: США пытаются давить на Россию в попытке сохранить однополярный мир
США – цель промежуточная. Главная – космос
В Раде заявили, что Савченко сбежала в Россию
«Последствия будут самыми тяжёлыми»: в России предостерегли США от возможного уд...
Главная / Политика

"Евровидение" - не Олимпиада: Певец Колдун посоветовал Самойловой не рассчитывать на объективность жюри

13 марта 2018, 16:24  •  182 • Политика
Певец Дмитрий Колдун, уже участвовавший в "Евровидении", но только от Белоруссии, посоветовал российской участнице Юлии Самойловой не мечтать о победе на конкурсе из-за субъективности жюри.
И голос хорош, и песня, и номер, но о победе на музыкальном конкурсе "Евровидение-2018" в Лиссабоне российской участнице Юлии Самойловой можно и не мечтать. А всему виной политическая ситуация вокруг нашей страны и субъективность оценки жюри, о чем рассказал певец Дмитрий Колдун.
К слову, поп-исполнитель уже участвовал однажды в "Евровидении". В 2007 году он представлял Белоруссию. И не понаслышке знает, насколько крепка бывает политическая воля Европы.
Однако шансы у российской конкурсантки Юлии Самойловой, пусть очень небольшие, но есть. Клип девушки на песню "I Won't Break", с которой она собралась штурмовать европейский музыкальный конкурс, по мнению Колдуна, больше похож на открытку. Но для "Евровидения" подходит.
Поможет ли это победить - вряд ли.
"И с голосом все в порядке. Надеюсь, режиссеры номера правильно и корректно обыграют образ Юлии. Но на слишком высокое место я бы не рассчитывал", - говорит Колдун. Свои слова он пояснил тем, что "политическая ситуация очень непростая, а "Евровидение" - не Олимпиада: нет объективных критериев оценки участника. Только субъектив", - цитируют певца "РИА Новости".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

182
Источник
Похожие новости
12 марта 2018, 20:54
"Арифметика мошенничества": США стимулируют низкую явку на выборах-2018
13 марта 2018, 17:39
МИД РФ: Лондон должен понимать, что угрозы санкций против Москвы не останутся без ответа
12 марта 2018, 20:54
Макрон: Диалог с Россией - путь к миру в Сирии

Загрузка...
13 марта 2018, 13:09
Сенатор: США пытаются давить на Россию в попытке сохранить однополярный мир
13 марта 2018, 07:54
Посольство РФ в США: доказательств причастности Москвы к отравлению Скрипаля нет
13 марта 2018, 00:09
Пекин не ищет аплодисментов на Западе
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
08 марта 2018, 03:09
Звёздно-полосатые в шоке! США не пришли в себя после послания Путина (РАКЕТА.News)
07 марта 2018, 07:39
Стокгольмский разгром
07 марта 2018, 17:24
Стало известно, ради чего Собчак так отчаянно рвется в Крым
10 марта 2018, 23:24
В Сирии назревают две победы – России и Турции
11 марта 2018, 15:39
"Не могу простить только одно" - Путин максимально коротко ответил на вопрос о прощении
13 марта 2018, 09:54
Хуже, чем преступление. Строительство корветов проекта 20386 - ошибка
10 марта 2018, 10:24
"Большой одесский шум, похожий на работу..."
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.