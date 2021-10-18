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"Евросоюза не стало с марта 2020-го": Интеллектуал объяснил подтекст "нового мира"
18 октября 2021, 00:10 • 71 • Политика
Известный европейский интеллектуал Иван Крастев объяснил подтекст "нового мира", в котором всё изменилось. Катализатором стала пандемия. "Евросоюза не стало с марта 2020-го", - считает председатель болгарского Центра либеральных стратегий.
Появление COVID-19 парализовало весь мир. Люди вдруг осознали, насколько они не защищены, ведь цепочки поставок прервались.
"Мы открыли новый мир, который намного более уязвим, чем мы думали", - считает Иван Крастев.
Европейцы увидели, что они изолированы. США ослабили натиск, Китай усилил агрессивную политику, пишет Le Figaro.
"Что касается Евросоюза, то его не стало в течение двух месяцев начиная с марта 2020 года", - отметил интеллектуал.
Страны перестали взаимодействовать друг с другом, границы были закрыты. Противостояние между Вашингтоном и Пекином - это новая холодная война, но теперь Европа не играет в ней центральной роли. ЕС стал второстепенным союзником. Сейчас американцы многое диктуют. Например, что не следует надеяться ни на какое общее технологическое пространство. Их будет два: американское и китайское, а между ними - технологическая стена. Россия присоединится к Китаю, полагает Крастев.
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