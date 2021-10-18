"Евросоюза не стало с марта 2020-го": Интеллектуал объяснил подтекст "нового мира"

Известный европейский интеллектуал Иван Крастев объяснил подтекст "нового мира", в котором всё изменилось. Катализатором стала пандемия. "Евросоюза не стало с марта 2020-го", - считает председатель болгарского Центра либеральных стратегий.

Появление COVID-19 парализовало весь мир. Люди вдруг осознали, насколько они не защищены, ведь цепочки поставок прервались.

"Мы открыли новый мир, который намного более уязвим, чем мы думали", - считает Иван Крастев.

Европейцы увидели, что они изолированы. США ослабили натиск, Китай усилил агрессивную политику, пишет Le Figaro.

"Что касается Евросоюза, то его не стало в течение двух месяцев начиная с марта 2020 года", - отметил интеллектуал.

Страны перестали взаимодействовать друг с другом, границы были закрыты. Противостояние между Вашингтоном и Пекином - это новая холодная война, но теперь Европа не играет в ней центральной роли. ЕС стал второстепенным союзником. Сейчас американцы многое диктуют. Например, что не следует надеяться ни на какое общее технологическое пространство. Их будет два: американское и китайское, а между ними - технологическая стена. Россия присоединится к Китаю, полагает Крастев.