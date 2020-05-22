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"Евросоюз хочет нарушить собственные принципы!": "Радио Свобода" устроило истерику из-за Крыма
22 мая 2020, 02:55 • 16 • Политика
Евросоюз задумал нарушить принципы ради Крыма, бьёт тревогу "Радио Свобода". Речь идёт о видеоконференции по ситуации на полуострове с участием представителей 19 стран ЕС.
Европейский союз готов нарушить собственные принципы по отношению к Крыму. Об этом пишет "Радио Свобода". Речь идёт об участии ЕС в видеоконференции по ситуации на полуострове, которую организовывает Россия.
Мероприятие должно пройти в четверг 21 мая. В нём запланировано участие 19 стран-членов ЕС. Об этом журналистам "Радио Свобода" рассказали дипломатические источники в Евросоюзе.
Напомним, что официально ЕС не признаёт воссоединение Крыма с Россией, несмотря на то что оно произошло в результате общенародного референдума в полном соответствии с международными нормами. Тем не менее европейские политики и бизнесмены стали частыми гостями российского полуострова, что вызывает гнев Украины и антироссийских политических сил.
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