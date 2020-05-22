"Евросоюз хочет нарушить собственные принципы!": "Радио Свобода" устроило истерику из-за Крыма

Европейский союз готов нарушить собственные принципы по отношению к Крыму. Об этом пишет "Радио Свобода". Речь идёт об участии ЕС в видеоконференции по ситуации на полуострове, которую организовывает Россия.

Мероприятие должно пройти в четверг 21 мая. В нём запланировано участие 19 стран-членов ЕС. Об этом журналистам "Радио Свобода" рассказали дипломатические источники в Евросоюзе.

Напомним, что официально ЕС не признаёт воссоединение Крыма с Россией, несмотря на то что оно произошло в результате общенародного референдума в полном соответствии с международными нормами. Тем не менее европейские политики и бизнесмены стали частыми гостями российского полуострова, что вызывает гнев Украины и антироссийских политических сил.