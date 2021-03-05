"Евросоюз дискредитирует себя": Германия предложила ЕС пересмотреть отношение к Москве

Евросоюз дискредитирует себя как серьёзного дипломатического партнёра новыми антироссийскими санкциями. Руководство ЕС не может смириться с тем, что отношение к Москве необходимо пересмотреть.

Введение новых антироссийских санкций Евросоюзом показало неготовность руководства к пересмотру своего подхода к Москве. Таким образом, ЕС дискредитировал себя как серьёзного дипломатического партнёра Москвы. Об этом заявили депутаты бундестага.

По словам депутата от партии "Альтернатива для Германии" Зигберта Дрезе, новые антироссийские санкции "касаются внутренних процедур судебных и правоохранительных властей РФ". Он также отметил, что позиция Германии однозначна - "не вмешиваться".

Его поддержал представитель комитета по делам Евросоюза в бундестаге Харальд Вейель. Он считает, что в данном случае используются двойные стандарты: Европа стремится использовать свою правовую систему для подавления оппозиции, но при этом хочет наказывать иностранных правоохранителей.

В начале этой недели ЕС ввёл ряд новых санкций в отношении четырёх граждан России за арест Алексея Навального. В санкционном списке председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.