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"Евросоюз - как брошенный супруг при разводе": Политолог объяснил, зачем ЕС нужен новый конфликт в Ирландии

05 февраля 2019, 03:24  •  33 • Политика
Бельгийский политолог Крис Роман рассказал, что Евросоюз ведет себя "как брошенный супруг при разводе", усложняя процесс выхода Великобритании из объединения. По его мнению, Брюссель будет приветствовать любые ослабляющие страну разногласия, в том числе и назревающий военный конфликт между Ирландией и Северной Ирландией.
Создавая невыполнимые условия по Brexit, Евросоюз намерен возобновить конфликт между Ирландией и Северной Ирландией, который может перерасти в военный, считает бельгийский политолог и президент общественной организации Euro-Rus Крис Роман. В настоящее время граница между Ирландией и Северной Ирландией, входящей в Великобританию, символическая, однако после Brexit она станет реальной, и это, по мнению политолога, может спровоцировать волну не только сепаратизма, но и терроризма.
Эксперт пояснил, что создание Евросоюза действовало на европейские страны как обезболивающая мазь, смягчившая отношения между Англией и Францией и ослабившая конкуренцию между Францией и Германией. Однако сейчас, по словам Романа, все изменилось. "Евросоюз ведет себя как ревнивый брошенный супруг при разводе. Если развод будет вежливым и легким, может начаться цепная реакция. Это приведет к гибели ЕС. Брюссель боится этого и старается усложнить процесс", - пояснил политолог в беседе с корреспондентом "360".
Евросоюз, по словам эксперта, настаивает на так называемом "мягком выходе" Соединенного Королевства. Однако такие условия поставят страну на долгие годы на колени и заставят жить под диктатурой Брюсселя.
Brexit обязательно воскресит ирландский конфликт, выразил уверенность эксперт, отметив, что идея и душа Ирландской республиканской армии все еще жива. Единственная возможность избежать военного конфликта - выйти Ирландии из Евросоюза.
Политолог напомнил, что тема выхода Великобритании из ЕС породила множественные конфликты внутри самой страны. Шотландия задумывается над отсоединением от Великобритании, Эдинбург, наоборот, выступает против Brexit. Подобные конфликты, по мнению собеседника "360", ослабляют Великобританию, а ЕС не станет облегчать ее выход из объединения и будет наблюдать за разногласиями.
"Тонущий корабль под названием "Евросоюз" будет приветствовать любой конфликт в британской зоне влияния и не пойдет на компромисс с Соединенным Королевством", - подытожил политик, подчеркнув, что "ЕС, как диктатор, говорит: "Кто не со мной, тот против меня. Либо Брюссель, либо ад".

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