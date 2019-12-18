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"Европу делят на "настоящую" и остальную": Лавров о том, почему ЕС не готов к равноправию в отношениях с Москвой

18 декабря 2019, 11:54  •  208 • Политика
Соглашению об экономическом сотрудничестве, подписанному в 1989 году еще Советским Союзом с Европейскими сообществами, 18 декабря исполняется ровно тридцать лет. И несмотря на то что Россия, как правопреемница СССР, является частью европейского пространства и продолжает строить свои отношения с Евросоюзом, к равноправным отношениям с Москвой Брюссель все еще не готов. "Европу искусственно делят на "настоящую" и остальную", - считает Сергей Лавров.
Об этом он рассказал в статье "Соседи по Европе", которая была опубликована в "Российской газете". Глава МИД России напомнил, что соглашение было заключено немногим более чем через месяц после падения Берлинской стены, ставшего рубежом в окончании холодной войны, когда европейский континент был разделен на идеологические блоки, противоборствующие друг с другом. И в этом есть свой символизм.
В Европе должно было быть создано "широкое поле для сотрудничества". И это, считает Сергей Лавров, хорошо понимали основатели партнерства СССР - ЕС. После этого было много "шагов навстречу" уже с Россией, создавалась база для преодоления разделения Европы, выстраивалось стратегическое партнерство по многим важнейшим направлениям.
"К сожалению, многими на Западе все это стало восприниматься исключительно через призму "победы в холодной войне". На смену принципам равноправного сотрудничества пришла иллюзия, будто евроатлантическая безопасность должна строиться только вокруг НАТО, а само понятие Европы должно ассоциироваться исключительно с Евросоюзом. Все остальное - некие "концентрические круги" вокруг этих "центров легитимности", - пишет Сергей Лавров.
По мнению главы российского МИД, ЕС не готов к выстраиванию равноправных отношений с Россией. Вместо этого Брюссель продолжает свои попытки поставить общих соседей перед выбором: "или Евросоюз, или Россия". И именно для того, чтобы оторвать от нас соседние страны, с которыми Россию связывают многовековые узы, было создано в 2014 году "Восточное партнерство". Это эгоистическая политика, последствия которой ощущаются и по сей день, подчеркнул министр.
Лавров отметил, что сегодня в лексиконе Брюсселя термин "Европа" сузился до "Европейского союза". И теперь все это подается таким образом, что есть "Европа настоящая", которую представляют страны – члены Евросоюза. А есть "остальные страны", которые еще "должны заслужить высокое звание европейцев".
"Тем самым пытаются вновь искусственно разделять континент, искажают и географию, и историю. Чего только стоят штампуемые евроструктурами резолюции, приравнивающие нацистов, уничтожавших европейские народы, к советским воинам, которые спасли эти народы от физического истребления", - считает Сергей Лавров.
Москва и сейчас открыта для равноправного и взаимовыгодного сотрудничества. По словам главы МИД, есть надежда на то, что после смены руководства Евросоюза откроется возможность "нового старта" в отношениях между Москвой и Брюсселем.

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