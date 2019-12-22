Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Меркель за газ и против Трампа: Германия обвинила США во вмешательстве в дела Ев...
«Серьёзный шаг вперёд»: как новый контракт о транзите газа повлияет на российско...
Воспользовались правом вето: Россия не пропустила резолюцию о "трансграничн...
На Украине подключили к сети энергоблок Запорожской АЭС после ремонта
Главная / Политика

"Европейцы остаются в проигрыше": В МИД России оценили санкции США против "Северного потока - 2"

22 декабря 2019, 13:24  •  53 • Политика
В МИД России оценили решение США ввести санкции против "Северного потока - 2". Дипломаты уверены в том, что в итоге в проигрыше останутся европейцы.
Американская сторона хочет навязать европейским потребителям свой СПГ и подорвать конкурентоспособность экономики Европы. Такое мнение высказала пресс-служба МИД России.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал новый оборонный бюджет страны, в который заложены санкции против газопровода "Северный поток - 2". Кроме того, компания Allseas вынуждена была приостановить работы, что отодвигает срок запуска трубопровода.
Российские дипломаты осудили попытки Вашингтона подорвать конкурентоспособность Европы и замедлить её экономическое развитие. Они напомнили, что американский СПГ обходится значительно дороже, чем российский газ.
"В итоге европейцы остаются в проигрыше по всем статьям", - указано в заявлении.
Напомним, власти ФРГ намерены изучить негативный эффект от санкций. Политиков интересует конкретное влияние американских ограничений на реализацию проекта по строительству газопровода. В кабмине Германии не исключают, что могут возникнуть проблемы с прокладкой трубы через датскую экономическую зону.
В документах не говорится, как будет действовать Берлин, однако в министерстве предлагают выждать 30 дней после ввода ограничений. Если за это время строительство не будет завершено, немцы начнут действовать.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



53
Источник
Похожие новости
22 декабря 2019, 10:09
"Кто тебя встречал в Питере?" Лукашенко рассказал о своём знакомстве с Путиным
22 декабря 2019, 03:39
Встреча Путина и Лукашенко: Снова не договорились
21 декабря 2019, 15:54
Слуцкий рассчитывает, что Германия не даст нанести вред "Северному потоку - 2"
21 декабря 2019, 21:09
Месть или политика? Белый дом добился отмены неприятной формулировки о военной помощи Украине - WP
22 декабря 2019, 01:39
В КПРФ объяснили фразу Зюганова о выборах президента
22 декабря 2019, 13:24
"Европейцы остаются в проигрыше": В МИД России оценили санкции США против "Северного потока - 2"
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 декабря 2019, 02:12
Мощное алиби закладчицы адской машинки
22 декабря 2019, 10:09
Россия выбрала "меньшее зло", а США остались в дураках: Украинский журналис...
22 декабря 2019, 00:24
Пока в Киеве радовались провалу "Северного потока", Nord Stream 2 разбил вс...
22 декабря 2019, 06:54
Санкции против «Северного потока — 2»: США хотят сделать Россию заложником Украины
22 декабря 2019, 03:39
Зозуля снова попытался выпутаться из нацистского скандала со Степаном Бандерой
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 декабря 2019, 20:54
Слуга закона вместо «слуги народа»
18 декабря 2019, 15:09
Секретная запись СБУ перед майданом. Яценюк Маккейну: Возможность ухода Крыма – ничто, по сравнению с нашей геополитической задачей
18 декабря 2019, 02:09
Страна обрекла себя на гибель: Зеленскому указали на безвыходные проблемы
15 декабря 2019, 12:24
Украинцев изгнали из Гонконга, на очереди Белоруссия
20 декабря 2019, 06:09
"Нужно отменить": Европарламент выдвинул требование к России по "иноагентам"
21 декабря 2019, 01:24
Козак раскрыл детали согласованного контракта России и Украины по газу
16 декабря 2019, 07:54
"Глядишь, на Хоккайдо сойдёмся": В России вернули бумерангом идею Японии забрать все Курилы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.