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"Европейцы остаются в проигрыше": В МИД России оценили санкции США против "Северного потока - 2"
22 декабря 2019, 13:24 • 53 • Политика
В МИД России оценили решение США ввести санкции против "Северного потока - 2". Дипломаты уверены в том, что в итоге в проигрыше останутся европейцы.
Американская сторона хочет навязать европейским потребителям свой СПГ и подорвать конкурентоспособность экономики Европы. Такое мнение высказала пресс-служба МИД России.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал новый оборонный бюджет страны, в который заложены санкции против газопровода "Северный поток - 2". Кроме того, компания Allseas вынуждена была приостановить работы, что отодвигает срок запуска трубопровода.
Российские дипломаты осудили попытки Вашингтона подорвать конкурентоспособность Европы и замедлить её экономическое развитие. Они напомнили, что американский СПГ обходится значительно дороже, чем российский газ.
"В итоге европейцы остаются в проигрыше по всем статьям", - указано в заявлении.
Напомним, власти ФРГ намерены изучить негативный эффект от санкций. Политиков интересует конкретное влияние американских ограничений на реализацию проекта по строительству газопровода. В кабмине Германии не исключают, что могут возникнуть проблемы с прокладкой трубы через датскую экономическую зону.
В документах не говорится, как будет действовать Берлин, однако в министерстве предлагают выждать 30 дней после ввода ограничений. Если за это время строительство не будет завершено, немцы начнут действовать.
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