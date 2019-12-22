"Европейцы остаются в проигрыше": В МИД России оценили санкции США против "Северного потока - 2"

Американская сторона хочет навязать европейским потребителям свой СПГ и подорвать конкурентоспособность экономики Европы. Такое мнение высказала пресс-служба МИД России.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал новый оборонный бюджет страны, в который заложены санкции против газопровода "Северный поток - 2". Кроме того, компания Allseas вынуждена была приостановить работы, что отодвигает срок запуска трубопровода.

Российские дипломаты осудили попытки Вашингтона подорвать конкурентоспособность Европы и замедлить её экономическое развитие. Они напомнили, что американский СПГ обходится значительно дороже, чем российский газ.

"В итоге европейцы остаются в проигрыше по всем статьям", - указано в заявлении.

Напомним, власти ФРГ намерены изучить негативный эффект от санкций. Политиков интересует конкретное влияние американских ограничений на реализацию проекта по строительству газопровода. В кабмине Германии не исключают, что могут возникнуть проблемы с прокладкой трубы через датскую экономическую зону.

В документах не говорится, как будет действовать Берлин, однако в министерстве предлагают выждать 30 дней после ввода ограничений. Если за это время строительство не будет завершено, немцы начнут действовать.