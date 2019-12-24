Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Брюссель устал": Бывший генсек НАТО открыл Киеву глаза на реальные пе...
"Испоганить память не дадим": Путин ярко показал, что готов к информац...
Заступились за поляков? Президент Литвы обвинил Россию в "переписывании ист...
Ничья устроить не может: Путин ясно поставил задачи Минобороны России
Главная / В мире

"Европейцы не понимают, за что их наказывают": Эксперт - о решении Allseas отозвать суда со строительства "Северного потока - 2"

24 декабря 2019, 23:54  •  73 • В мире
Швейцарско-голландская компания Allseas, подрядчик "Северного потока - 2", отозвала свои трубоукладчики из Балтийского моря. Как сообщили в пресс-службе компании, в дальнейшем группу кораблей, занятых в прокладке трубопровода, ждёт расформирование. "Европейцы не понимают, за что их наказывают", - считает эксперт Сергей Правосудов.
Если говорить о том, что руководство Allseas без сопротивления выполнило требования нового пакета американских санкций, направленных на "Северный поток -2", то компании есть чего бояться. У подрядчика активы находятся по всему миру, и поэтому в Allseas опасаются их ареста в случае невыполнения требований Вашингтона. Об этом гендиректор Института национальной энергетики Сергей Правосудов рассказал в беседе с Nation News.
Пока же руководство компании пытается понять, какая именно деятельность попадает под действие санкций и как дальше им можно будет работать. При этом ситуацию в компании никак не комментируют, а просто заморозили все работы по реализации проекта.
"Мы сейчас видим возмущение европейцев, которые не поняли, за что их наказывают. Они пытаются подать петиции и требуют разъяснений, почему к ним применили эти санкции. Они пытаются решить проблему, чтобы эта компания Allseas и достраивала "Северный поток - 2". Либо, второй вариант, эту проблему будет решать "Газпром", у которого есть судно "Академик Черский", и, если нужно, оно приплывёт и достроит. В любом случае этот проект будет завершён в 2020 году", - отмечает эксперт.
К слову, политический аналитик, историк и блогер Армен Гаспарян, считает, что компания Allseаs пока "просто взяла паузу" для того, чтобы понять, как именно будет работать санкционный механизм. При этом, несмотря на решение этого подрядчика, Россия будет и дальше спокойно достраивать "Северный поток - 2".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



73
Источник
Похожие новости
24 декабря 2019, 14:09
Долги, инфляция, безработица: Турецких бедняков спасает не правительство, а таинственный "Робин Гуд"
24 декабря 2019, 20:24
Американские комплексы: как Вашингтон выделяет средства на укрепление ПВО стран Прибалтики
24 декабря 2019, 10:54
Поляки вступили в конфронтацию с Путиным из-за правды о начале Второй мировой
24 декабря 2019, 04:24
Засобирался в Москву? Трамп "проявил интерес" к Параду Победы 9 мая - Лавров
24 декабря 2019, 10:54
"С больной головы на здоровую?" В России ответили Борису Джонсону, который не может "начать заново" с нашей страной
24 декабря 2019, 23:54
"Европейцы не понимают, за что их наказывают": Эксперт - о решении Allseas отозвать суда со строительства "Северного потока - 2"
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 декабря 2019, 23:54
США грозят России ракетами из Европы и с Востока: Арктика - главный козырь Москвы?
24 декабря 2019, 23:54
Путин обалдел. Бюрократия - анекдот, от которого и плачешь и смеешься
24 декабря 2019, 23:54
"Даёт пространство для манёвра": Эксперт оценил условия, при которых США сн...
24 декабря 2019, 23:54
В Госдуме поддержали освобождение от налога граждан с зарплатой в два МРОТ
24 декабря 2019, 23:54
"Брюссель устал": Бывший генсек НАТО открыл Киеву глаза на реальные перспек...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 декабря 2019, 16:39
"Очень проевропейское решение": США атаковали санкциями "Северный поток - 2" и нарвались на "ультиматум"
18 декабря 2019, 02:09
Страна обрекла себя на гибель: Зеленскому указали на безвыходные проблемы
20 декабря 2019, 22:09
Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа
19 декабря 2019, 07:24
Трамп схлопотал импичмент и страшно доволен
18 декабря 2019, 08:39
"Занавес": Витязева лаконично оценила беззубый пост Зеленского о беспорядках в Киеве
21 декабря 2019, 08:09
Лукашенко доигрался: Путин отказался давать деньги (Telegram. Обзор)
22 декабря 2019, 19:54
"Встретил либшизоида и сразу вали его вопросом": Познеру придумали универсальную формулу покаяния
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.