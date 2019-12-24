"Европейцы не понимают, за что их наказывают": Эксперт - о решении Allseas отозвать суда со строительства "Северного потока - 2"

Если говорить о том, что руководство Allseas без сопротивления выполнило требования нового пакета американских санкций, направленных на "Северный поток -2", то компании есть чего бояться. У подрядчика активы находятся по всему миру, и поэтому в Allseas опасаются их ареста в случае невыполнения требований Вашингтона. Об этом гендиректор Института национальной энергетики Сергей Правосудов рассказал в беседе с Nation News.

Пока же руководство компании пытается понять, какая именно деятельность попадает под действие санкций и как дальше им можно будет работать. При этом ситуацию в компании никак не комментируют, а просто заморозили все работы по реализации проекта.

"Мы сейчас видим возмущение европейцев, которые не поняли, за что их наказывают. Они пытаются подать петиции и требуют разъяснений, почему к ним применили эти санкции. Они пытаются решить проблему, чтобы эта компания Allseas и достраивала "Северный поток - 2". Либо, второй вариант, эту проблему будет решать "Газпром", у которого есть судно "Академик Черский", и, если нужно, оно приплывёт и достроит. В любом случае этот проект будет завершён в 2020 году", - отмечает эксперт.

К слову, политический аналитик, историк и блогер Армен Гаспарян, считает, что компания Allseаs пока "просто взяла паузу" для того, чтобы понять, как именно будет работать санкционный механизм. При этом, несмотря на решение этого подрядчика, Россия будет и дальше спокойно достраивать "Северный поток - 2".