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"Европейцы не понимают, за что их наказывают": Эксперт - о решении Allseas отозвать суда со строительства "Северного потока - 2"
24 декабря 2019, 23:54 • 73 • В мире
Швейцарско-голландская компания Allseas, подрядчик "Северного потока - 2", отозвала свои трубоукладчики из Балтийского моря. Как сообщили в пресс-службе компании, в дальнейшем группу кораблей, занятых в прокладке трубопровода, ждёт расформирование. "Европейцы не понимают, за что их наказывают", - считает эксперт Сергей Правосудов.
Если говорить о том, что руководство Allseas без сопротивления выполнило требования нового пакета американских санкций, направленных на "Северный поток -2", то компании есть чего бояться. У подрядчика активы находятся по всему миру, и поэтому в Allseas опасаются их ареста в случае невыполнения требований Вашингтона. Об этом гендиректор Института национальной энергетики Сергей Правосудов рассказал в беседе с Nation News.
Пока же руководство компании пытается понять, какая именно деятельность попадает под действие санкций и как дальше им можно будет работать. При этом ситуацию в компании никак не комментируют, а просто заморозили все работы по реализации проекта.
К слову, политический аналитик, историк и блогер Армен Гаспарян, считает, что компания Allseаs пока "просто взяла паузу" для того, чтобы понять, как именно будет работать санкционный механизм. При этом, несмотря на решение этого подрядчика, Россия будет и дальше спокойно достраивать "Северный поток - 2".
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