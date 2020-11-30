"Европейцам пора задуматься": Кризис может окончательно похоронить Евросоюз

Такое мнение высказал член комиссии по науке и образованию Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Антон Бредихин. Так он прокомментировал демарш Польши и Венгрии, которые заблокировали принятие семилетнего бюджета ЕС и утверждение фонда восстановления экономики после пандемии коронавируса. Варшава и Будапешт не согласны с положением о том, что финансирование члена ЕС должно зависеть от соблюдения "верховенства права". Таким образом Брюссель может лишить денег любую страну, которая проводит неугодную для Евросоюза политику, пишет Nation News.

По словам эксперта, ЕС уже вовсю трещит по швам, а нынешний кризис может стать последним гвоздём в крышке гроба европейского сообщества. Бредихин напомнил, что поляки, которые придерживаются преимущественно традиционных ценностей, недовольны экспансией ЛГБТ-сообщества в Европе. А Венгрия уже давно выступает против навязываемых Евросоюзом квот по приёму мигрантов.