Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Мы обязаны помочь Турции поставить русских на место» (Обзор ИноСми)
Сирия, 2 марта: успех сопутствует войскам Асада в Идлибе
"Дерзкий" Эрдоган избил Путина и Асада - турок в Сети высмеяли за фант...
"Россия бы сразу лапки опустила": Украинский эксперт заявил о необходи...
Главная / В мире

"Европейский заповедник нищеты и глупости": Сатановский резко оценил шансы Польши в "войне за историческую правду"

02 марта 2020, 19:35  •  30 • В мире
Политолог Евгений Сатановский прокомментировал заявление Леха Валенсы, призвавшего Польшу пойти на примирение с Россией. Сатановский убеждён, что в ближайшее время этого не произойдёт. Простые поляки заинтересованы в мирных отношениях с Россией, однако политики продолжат попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны. В результате Польша может превратиться в "европейский заповедник нищеты и глупости", оценил шансы государства Сатановский.
Евгений Сатановский высказался о заявлении экс-президента Польши Леха Валенсы. Тот сказал о необходимости примириться с Россией. По его мнению, это бы "сотрясло" всю Европу и США. "Потому что они используют наши ссоры, наши разногласия", - пояснил свою мысль польский политик.
Валенса напомнил также о том, что Польше просто необходимо примириться с Россией и перейти к этапу созидания. Кстати, Валенса и раньше высказывался в пользу подобной политики, в том числе на волне попыток властей Польши переписать историю Второй мировой. Валенса напоминал, что заключённых Освенцима освободили именно русские и это надо знать и понимать.
Однако Сатановский считает такое развитие событий маловероятным. Эксперт напомнил, что именно Войско польское, сформированное в СССР, "воевало не за страх, а за совесть бок о бок с Красной армией против Третьего рейха". Однако по политическим причинам страной, победившей во Второй мировой, назначили Францию.
"Да что там, вспоминая Вестерплатте, скорее Польша, военнослужащие которой оказали немцам яростное, хотя и безнадёжное сопротивление, достойна была чести считаться страной, победившей в той войне, чем Франция, которая сдалась, сохранила все свои населённые пункты с их красотами и историческими достопримечательностями и была навеки опозорена маршалом Петеном, героем Первой мировой и коллаборационистом Второй", - написал в своём Telegram-канале Сатановский.
Политолог убеждён, что Валенса просто "неглупый и не интриган". Поэтому он не понимает, зачем политикам его страны конфликты с Россией. Сам же эксперт считает, что такими темпами Польша может стать "будущим европейским заповедником нищеты и глупости".
"Без промышленности, рынком для продукции которой были республики СССР. Без перспектив для сельского хозяйства - по тем же причинам. Без российского газа, на котором держалась польская энергетика. С запредельно высоким уровнем национализма, антисемитизма, кризисом в отношениях со всеми соседями и Израилем, участвуя в заведомо проигрышной кампании по пересмотру итогов Второй мировой войны на стороне врагов Москвы, не имеющих ни одного шанса на победу, впадая в истерику после каждого очередного открытия архивов, до икоты боящаяся имущественных исков от потомков миллионов ограбленных, убитых и изгнанных евреев, немцев и всех прочих довоенных меньшинств... Валенса говорит то, что думают многие поляки. Но шансов у него - ноль", - заявил Сатановский.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



30
Источник
Похожие новости
02 марта 2020, 13:35
Су-24 сбит над Идлибом? Турки в восторге, сирийцы закрывают небо – что происходит
02 марта 2020, 14:35
"Свидетель упоминает о трёх взрывах в небе": Авиаэксперт нашёл доказательства невиновности России в трагедии MH17
02 марта 2020, 06:39
Почти два метра до солнышка: Малыш провёл под снежной лавиной полчаса – спасло только чудо
02 марта 2020, 14:35
"Карточку Интерпола выставила Россия": Экс-командира "Айдара" поймали в Европе
02 марта 2020, 03:09
«Победоносная война не удалась»: выведут ли США войска из Афганистана
02 марта 2020, 14:35
Молдаване возвращаются домой из Европы
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 марта 2020, 03:24
"Калибром" по джихадистам: Появившиеся в Средиземноморье корабли России выз...
02 марта 2020, 15:35
Военкор Поддубный назвал "самое важное сообщение последних суток". Турции п...
02 марта 2020, 06:39
"Он нарушил "негласное правило": Политтехнолог прокомментировал статью...
02 марта 2020, 00:09
Сирия потеряла самолёты, Турция - беспилотник: Чем обернётся огонь в небе над Идлибом
02 марта 2020, 10:05
"Чтобы в голову никому не пришло": в двух фразах Путина уместилась вся "военная агрес...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 февраля 2020, 03:54
Даже без мата: Сатановский литературно ответил главе Госдепа США на призыв "прекратить оккупацию" Крыма
28 февраля 2020, 03:54
"Эрдоган соврал Путину. Помидорами не отделаются": Сатановский расстроил турок после обстрела самолётов ВКС РФ
28 февраля 2020, 07:09
"Не удалось сбить российские самолёты": После провокаций Турция предложила прекратить огонь в Идлибе
28 февраля 2020, 13:39
Зверство с эвакуацией станет "цветочками": Кровавая бойня развернётся по всей Украине - эксперт
25 февраля 2020, 10:54
Дальше терпеть некуда: Расследование Скуратова напугало ельцинскую "семью"
27 февраля 2020, 08:24
Вертолет США уничтожил русский танк Армата (Telegram. Обзор)
01 марта 2020, 01:24
Эрдогана загнали в угол: Или война с Путиным, или новый переворот
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.