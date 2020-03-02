"Европейский заповедник нищеты и глупости": Сатановский резко оценил шансы Польши в "войне за историческую правду"

Евгений Сатановский высказался о заявлении экс-президента Польши Леха Валенсы. Тот сказал о необходимости примириться с Россией. По его мнению, это бы "сотрясло" всю Европу и США. "Потому что они используют наши ссоры, наши разногласия", - пояснил свою мысль польский политик.

Валенса напомнил также о том, что Польше просто необходимо примириться с Россией и перейти к этапу созидания. Кстати, Валенса и раньше высказывался в пользу подобной политики, в том числе на волне попыток властей Польши переписать историю Второй мировой. Валенса напоминал, что заключённых Освенцима освободили именно русские и это надо знать и понимать.

Однако Сатановский считает такое развитие событий маловероятным. Эксперт напомнил, что именно Войско польское, сформированное в СССР, "воевало не за страх, а за совесть бок о бок с Красной армией против Третьего рейха". Однако по политическим причинам страной, победившей во Второй мировой, назначили Францию.

"Да что там, вспоминая Вестерплатте, скорее Польша, военнослужащие которой оказали немцам яростное, хотя и безнадёжное сопротивление, достойна была чести считаться страной, победившей в той войне, чем Франция, которая сдалась, сохранила все свои населённые пункты с их красотами и историческими достопримечательностями и была навеки опозорена маршалом Петеном, героем Первой мировой и коллаборационистом Второй", - написал в своём Telegram-канале Сатановский.

Политолог убеждён, что Валенса просто "неглупый и не интриган". Поэтому он не понимает, зачем политикам его страны конфликты с Россией. Сам же эксперт считает, что такими темпами Польша может стать "будущим европейским заповедником нищеты и глупости".

"Без промышленности, рынком для продукции которой были республики СССР. Без перспектив для сельского хозяйства - по тем же причинам. Без российского газа, на котором держалась польская энергетика. С запредельно высоким уровнем национализма, антисемитизма, кризисом в отношениях со всеми соседями и Израилем, участвуя в заведомо проигрышной кампании по пересмотру итогов Второй мировой войны на стороне врагов Москвы, не имеющих ни одного шанса на победу, впадая в истерику после каждого очередного открытия архивов, до икоты боящаяся имущественных исков от потомков миллионов ограбленных, убитых и изгнанных евреев, немцев и всех прочих довоенных меньшинств... Валенса говорит то, что думают многие поляки. Но шансов у него - ноль", - заявил Сатановский.