"Европейский союз не рискнёт": Вассерман заявил о "главной угрозе США"

Россия, Китай и ещё шесть стран направили совместное письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу с призывом потребовать от ряда государств снять санкции, которые мешают национальным усилиям по борьбе с пандемией COVID-19. Будет ли услышан этот призыв и отменит ли ЕС санкции, рассказал Царьграду политический эксперт Анатолий Вассерман.

По его мнению, Европейский союз вряд ли рискнёт отменить санкции против кого бы то ни было, и уж тем более против России. Просто потому, что этого не хотят США. Тем более что в Штатах даже специальный закон приняли о борьбе с экономическими санкциями против своих врагов. А врагами официально названы Северная Корея, Иран и Россия.

"И американцы очень законопослушные, когда это им выгодно, естественно, говорят, что мы этот закон не нарушим. Ну и, соответственно, Европейский союз поступит точно так же, поскольку до сих пор рынок Соединённых государств настолько велик, что на нём можно снять большую выгоду, чем на любом другом", - объяснил Анатолий Вассерман в интервью Царьграду.

При этом эксперт считает, что такая политика ЕС является недальновидной. Потому что остальные рынки, вместе взятые, намного богаче, чем рынок США. Но, к сожалению, нынешняя политика вообще весьма недальновидна, отмечает Вассерман.

"А американцам это выгодно ещё и потому, что все эти санкции, и против нас, и против Ирана, и против севера Кореи, бьют прежде всего по Европейскому союзу", - добавляет эксперт.

Он указывает, что вот уже по меньшей мере три десятилетия именно Европейский союз, независимо от своего желания, главная потенциальная угроза США. И власти США это прекрасно понимают, поэтому действуют так, чтобы ущемить возможности Европейского союза, используя в качестве предлога многие другие страны.