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"Европейский союз не рискнёт": Вассерман заявил о "главной угрозе США"
26 марта 2020, 21:35 • 62 • Политика
Россия и ещё семь стран просят генсека ООН призвать к отмене санкций. Европейский союз не рискнёт отменить санкции, потому что этого не хотят США. При этом ограничения бьют и по самому ЕС, потому что он - главная потенциальная угроза США, считает политический эксперт Анатолий Вассерман.
Россия, Китай и ещё шесть стран направили совместное письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу с призывом потребовать от ряда государств снять санкции, которые мешают национальным усилиям по борьбе с пандемией COVID-19. Будет ли услышан этот призыв и отменит ли ЕС санкции, рассказал Царьграду политический эксперт Анатолий Вассерман.
По его мнению, Европейский союз вряд ли рискнёт отменить санкции против кого бы то ни было, и уж тем более против России. Просто потому, что этого не хотят США. Тем более что в Штатах даже специальный закон приняли о борьбе с экономическими санкциями против своих врагов. А врагами официально названы Северная Корея, Иран и Россия.
При этом эксперт считает, что такая политика ЕС является недальновидной. Потому что остальные рынки, вместе взятые, намного богаче, чем рынок США. Но, к сожалению, нынешняя политика вообще весьма недальновидна, отмечает Вассерман.
Он указывает, что вот уже по меньшей мере три десятилетия именно Европейский союз, независимо от своего желания, главная потенциальная угроза США. И власти США это прекрасно понимают, поэтому действуют так, чтобы ущемить возможности Европейского союза, используя в качестве предлога многие другие страны.
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