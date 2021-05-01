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"Европейский миротворец": Политолог поддержал идею встречи Путина и Байдена в Вене
01 мая 2021, 05:40 • 12 • Политика
Политолог поддержал идею встречи лидеров России и США в Вене, так как Австрия считается одним из "европейских миротворцев", соблюдающих нейтралитет
Австрия вполне может выступить в качестве организатора встречи президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена. Об этом сайту 360tv.ru заявил политолог Константин Калачев.
С инициативой о проведении переговоров в Вене выступил австрийский канцлер Себастьян Курц, который обсудил по телефону ситуацию с Владимиром Путиным.
Каклов отметил, что Австрия придерживается нейтралитета. Кроме того, власти страны всегда выступали за диалог с Россией.
Переговоры лидеров двух государств должны пройти на нейтральной и равноудаленной площадке, что резко сужает список кандидатов. Однако Австрия отвечает всем критериями.
"Как нейтральное государство, она обязана избегать участия в конфликтах и войнах. Это один из европейских миротворцев", - добавил эксперт.
Одним из вопросов на переговоров может стать конфликт в Донбассе. По мнению политолога Владимира Корнилова, президент Украины Владимир Зеленский рискует повторить ошибки экс-главы Грузии Михаила Саакашвили.
Западные партнёры пытаются морально поддержать команду Зеленского, которая теперь раскручивает нарратив о том, что "США с нами". И это создаёт новые риски, ибо украинцы думают, что в случае начала наступления в Донбассе им окажут поддержку силы НАТО, а руководство страны может начать действовать безрассудно.
Сейчас больше людей на Украине начинают поддерживать "силовой" сценарий. Похожим образом ситуация развивалась в 2000-х годах в Грузии, передаёт РИА ФАН.
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