"Европейские кощунства уже давно перестали удивлять": Фитнес-клуб в Польше стал "церковью"

Руководство краковского фитнес-клуба Atlantic Sports Fitness переименовало свое заведение в "Церковь здорового тела", чтобы избежать карантинных ограничений. Очередной пример европейской беспринципности и кощунства прокомментировал руководитель религиозной редакции Царьграда Михаил Тюренков.

Он отмечает, что западноевропейские антихристианские кощунства уже давно перестали удивлять. Но одно дело, когда древние храмы превращают в рестораны и бордели в той же Франции, давно променявшей свои былые традиционные ценности на леволиберальные "идеалы" революции 1789 года, породившей целую череду европейских кровавых переворотов. И совсем другое, когда подобные безобразия совершаются в Польше, даже при власти коммунистов в XX веке считавшейся оплотом католицизма.

"Но стоит напомнить, что Римско-католическая церковь начиная с 1960-х годов пошла по либерально-обновленческому пути, и нынешний папа Франциск - наглядное и, скажем прямо, позорное для католиков подтверждение этого отступничества уже не только от святоотеческого христианства, но и от традиционных христианских ценностей", - указывает Михаил Тюренков.

По его мнению, то, что позволяют себе польские безбожники, - это вина и ответственность римского понтифика.