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"Европейские кощунства уже давно перестали удивлять": Фитнес-клуб в Польше стал "церковью"
20 октября 2020, 20:20 • 102 • Политика
Фитнес-клуб в Польше провозгласил себя церковью, чтобы не закрываться на время карантина. "Казалось бы, западноевропейские антихристианские кощунства уже давно перестали удивлять…" - комментирует позорный инцидент руководитель религиозной редакции Царьграда Михаил Тюренков.
Руководство краковского фитнес-клуба Atlantic Sports Fitness переименовало свое заведение в "Церковь здорового тела", чтобы избежать карантинных ограничений. Очередной пример европейской беспринципности и кощунства прокомментировал руководитель религиозной редакции Царьграда Михаил Тюренков.
Он отмечает, что западноевропейские антихристианские кощунства уже давно перестали удивлять. Но одно дело, когда древние храмы превращают в рестораны и бордели в той же Франции, давно променявшей свои былые традиционные ценности на леволиберальные "идеалы" революции 1789 года, породившей целую череду европейских кровавых переворотов. И совсем другое, когда подобные безобразия совершаются в Польше, даже при власти коммунистов в XX веке считавшейся оплотом католицизма.
По его мнению, то, что позволяют себе польские безбожники, - это вина и ответственность римского понтифика.
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