Фильм голландского режиссера Макса фон дер Верффа, посвященный крушению на Украине малазийского Боинга, открыл сразу ряд неудобных для международной следственной группы вопросов. Слово в картине предоставили малазийским специалистам, также проводившим свое расследование.

К примеру, по версии старшего следователя по цифровой экспертизе Акаша Розена, СБУ редактировала записи переговоров, которые были затем признаны доказательствами в расследовании по МН17. Также стало известно, что шла настоящая охота за черными ящиками самолета, но малазийцы успели завладеть ими и вывезти к себе.

"Черные ящики у малазийцев. Лднровцы им помогли из под носа у НАТО и ВСУ их забрать. Так что Малайзия в принципе в курсе кто там и что. Просто все хотят дать Европе сохранить лицо. А те уже столько наплели, что задний ход давать сложно. Крутятся как уж на сковородке", - объяснила пользователь Твиттера @Pc0WiisUBCZ4GtR.

"Фальсификация улик- явный признак, что хотят спрятать концы в воду", - осудила она СБУ.

"Записи исказили, диспетчер пропал, Волошин убит, нет объяснений о причине указания на смену эшелона, нелепые отмазки "у нас буков нет", ракета со львовской базы, остервенелые попытки захватить место крушения. Ну и кто это сделал?", - задался риторическим вопросом комментатор @Morzhov.

"С самого начала было ясно, что сбили украинцы по заданию США , доказывать что-либо кастрюлеголовым бесполезно", - отозвался @Bogucharec.