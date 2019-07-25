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"Европе дают шанс сохранить лицо": В Рунете поняли, почему Малайзия еще не разыграла карту с "черными ящиками" МН17
25 июля 2019, 06:24 • 183 • Политика
В Рунете гадают – почему Малайзия до сих пор не разыграла карту с "черными ящиками" МН17, которые хранятся у нее. Некоторые поняли это так: "Европе просто дают шанс сохранить лицо".
Фильм голландского режиссера Макса фон дер Верффа, посвященный крушению на Украине малазийского Боинга, открыл сразу ряд неудобных для международной следственной группы вопросов. Слово в картине предоставили малазийским специалистам, также проводившим свое расследование.
К примеру, по версии старшего следователя по цифровой экспертизе Акаша Розена, СБУ редактировала записи переговоров, которые были затем признаны доказательствами в расследовании по МН17. Также стало известно, что шла настоящая охота за черными ящиками самолета, но малазийцы успели завладеть ими и вывезти к себе.
"Черные ящики у малазийцев. Лднровцы им помогли из под носа у НАТО и ВСУ их забрать. Так что Малайзия в принципе в курсе кто там и что. Просто все хотят дать Европе сохранить лицо. А те уже столько наплели, что задний ход давать сложно. Крутятся как уж на сковородке", - объяснила пользователь Твиттера @Pc0WiisUBCZ4GtR.
"Фальсификация улик- явный признак, что хотят спрятать концы в воду", - осудила она СБУ.
"Записи исказили, диспетчер пропал, Волошин убит, нет объяснений о причине указания на смену эшелона, нелепые отмазки "у нас буков нет", ракета со львовской базы, остервенелые попытки захватить место крушения. Ну и кто это сделал?", - задался риторическим вопросом комментатор @Morzhov.
"С самого начала было ясно, что сбили украинцы по заданию США , доказывать что-либо кастрюлеголовым бесполезно", - отозвался @Bogucharec.
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