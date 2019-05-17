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"Европе давно надоели истерики Украины и её вечные просьбы денег": Политолог - об отказе Климкина ехать на заседание СЕ

17 мая 2019, 01:39  •  52 • В мире
Глава МИД Украины Павел Климкин отменил свою поездку на заседание Совета Европы из-за решения о возвращении России в ПАСЕ. Демарш украинского министра не задевает ни одну европейскую страну: Европе давно надоели истерики Украины и её вечные просьбы денег, считает крымский депутат Владислав Ганжара.
Решение по России, которое позволит Москве вернуться в состав ПАСЕ, настолько расстроило Климкина, что он решил не ехать в Хельсинки, где проходит заседание СЕ. А недавно глава МИД Украины и вовсе выдвинул Совету Европы ультиматум: или Россию не возвращают в ПАСЕ, или Киев отказывается от выполнения обязательств по Минским соглашениям.
По словам украинского постпреда в организации Дмитрия Кулебы, Незалежная готова к пересмотру своего сотрудничества с Советом Европы, поскольку считает его "институтом, потерявшим к себе доверие".
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара признал в беседе с Nation News, что от выходок и истерик Украины Совет Европы давно и всерьёз устал. Причём сам Киев для этого делает всё, что только возможно.
"Она истерит по поводу строительства "Северного потока - 2" и по другим проектам. Всё, что происходило за последние пять лет, больше всего вредило Европейскому союзу, чем России. Климкин, делая сегодня такой демарш, не задевает интересы ни одной европейской страны. ЕС хотел бы отложить в сторону многие вопросы, связанные с Украиной, но пока это невозможно", - констатировал собеседник агентства.
Сегодня заметно, что Европа больше заинтересована в нормализации отношений с Россией, а в Украине она всё больше разочаровывается. Тем более что за минувшие пять лет Незалежная "съела" огромное количество европейских денег. Поэтому в Европе приходят к пониманию: такие пути евроинтеграции Украины европейцам совершенно не нужны, констатировал Владислав Ганжара.

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