"Европа, забери себе, а то выпустим!": Трамп нашел странное решение по вопросу пленных террористов

Трамп, выступая перед журналистами, публично припугнул Европу тремя тысячами боевиков террористической организации "Исламское государство" (Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена), которые находятся за решеткой в Америке.

По мнению американского лидера, европейские страны должны разобрать таких арестантов (по некоторым данным, речь идет о пленниках, некоторое время проживавших именно на европейских территориях). "Если их не заберут, мы должны будем выпустить их в Европу", - цитирует РИА Новости Трампа.

Отметим, что президент США не впервые позволяет себе такие провокационные заявления. К примеру, в начале этого года он грозился отпустить на свободу почти тысячу боевиков, захваченных в Сирии. Причиной таких угроз стало то, что, по мнению Трампа, судить их должны были в Европе (поскольку захваченные оказались выходцами оттуда), но та не спешила вмешиваться.