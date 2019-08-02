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"Европа, забери себе, а то выпустим!": Трамп нашел странное решение по вопросу пленных террористов
02 августа 2019, 06:09 • 62 • Политика
Американский лидер Дональд Трамп нашел весьма странное решение по вопросу пленных террористов, которые, по его мнению, должны быть переданы Европе. "Если их не заберут, мы выпустим их в Европу", - заявил Трамп.
Трамп, выступая перед журналистами, публично припугнул Европу тремя тысячами боевиков террористической организации "Исламское государство" (Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена), которые находятся за решеткой в Америке.
По мнению американского лидера, европейские страны должны разобрать таких арестантов (по некоторым данным, речь идет о пленниках, некоторое время проживавших именно на европейских территориях). "Если их не заберут, мы должны будем выпустить их в Европу", - цитирует РИА Новости Трампа.
Отметим, что президент США не впервые позволяет себе такие провокационные заявления. К примеру, в начале этого года он грозился отпустить на свободу почти тысячу боевиков, захваченных в Сирии. Причиной таких угроз стало то, что, по мнению Трампа, судить их должны были в Европе (поскольку захваченные оказались выходцами оттуда), но та не спешила вмешиваться.
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