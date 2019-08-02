Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Опять виновата Россия: "Нафтогаз" напомнил о невыполненном обещании Ме...
В поисках кандидата: почему демократы не могут определиться с оппонентом Трампу ...
Главный расследователь "российского вмешательства" Мюллер сам оказался...
Запад о разгоне митинга в Москве: вам - нельзя, а нам можно! (Руслан Осташко)
Главная / Политика

"Европа, забери себе, а то выпустим!": Трамп нашел странное решение по вопросу пленных террористов

02 августа 2019, 06:09  •  62 • Политика
Американский лидер Дональд Трамп нашел весьма странное решение по вопросу пленных террористов, которые, по его мнению, должны быть переданы Европе. "Если их не заберут, мы выпустим их в Европу", - заявил Трамп.
Трамп, выступая перед журналистами, публично припугнул Европу тремя тысячами боевиков террористической организации "Исламское государство" (Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена), которые находятся за решеткой в Америке.
По мнению американского лидера, европейские страны должны разобрать таких арестантов (по некоторым данным, речь идет о пленниках, некоторое время проживавших именно на европейских территориях). "Если их не заберут, мы должны будем выпустить их в Европу", - цитирует РИА Новости Трампа.
Отметим, что президент США не впервые позволяет себе такие провокационные заявления. К примеру, в начале этого года он грозился отпустить на свободу почти тысячу боевиков, захваченных в Сирии. Причиной таких угроз стало то, что, по мнению Трампа, судить их должны были в Европе (поскольку захваченные оказались выходцами оттуда), но та не спешила вмешиваться.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



62
Источник
Похожие новости
01 августа 2019, 13:54
Памфилова заявила об отсутствии указаний ЦИК от кого-либо
02 августа 2019, 02:54
"Фейк, но остроумный": СК "официально" поблагодарил "Дождь" за помощь в поиске провокаторов на митинге в Москве
02 августа 2019, 06:09
Главный расследователь "российского вмешательства" Мюллер сам оказался преступником - The Federalist
01 августа 2019, 10:39
Пиар или искренность: Трамп предложил Путину тушить пожары вместе
02 августа 2019, 02:54
"Готов расстрелять... Ельцина из гранатомета". Как Баранца чуть не отправили в тюрьму за журналистский запал
02 августа 2019, 06:09
"Консенсуса не будет": Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 июля 2019, 20:24
На границе с Крымом стоят очереди из украинских туристов
27 июля 2019, 11:54
Генерал КГБ Филипп Бобков унес в могилу тайну, кто развалил Советский Союз
28 июля 2019, 14:12
"США будут полностью УНИЧТОЖЕНЫ!" Кедми сокрушает неожиданным заявлением! На Западе не покажут!
31 июля 2019, 11:39
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
28 июля 2019, 20:52
Из Москвы в США на поезде. Россия делает невероятное
26 июля 2019, 08:24
На Украине попросили на выход как правящие, как и оппозиционные элиты
28 июля 2019, 18:39
«Удар по союзникам»: почему в США выступили против санкций в отношении «Северного потока — 2»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.