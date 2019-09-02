"Европа вскормила Гитлера, Польша аплодировала": Жириновский посоветовал, как наказать Варшаву за позицию по Второй мировой

В своем мессенджере он написал, что сейчас во всех учебниках надо указать Польшу, как "главного виновника начала Второй мировой войны". Политик напомнил, что именно это государство стремилось стать одним из первых союзников Гитлера в тридцатые годы.

"Пилсудский первым навязывался в союзники к Гитлеру", - напоминает Жириновский.

Жириновский говорит, что именно Польша, как, кстати, и другие страны - Франция с Великобританией, которые пошли на сговор в 1938 году, молчала во время аннексии немцами одного из регионов в Чехословакии.

"Это Европа вскормила Гитлера против СССР, - пишет политик. - Польша была в числе тех, кто аплодировал Гитлеру".

Свою речь он закончил так: "За что боролись, на то и напоролись".

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский заявил, что в этом году участники мероприятия отбирались по "современному критерию". Варшава пригласила представителей стран Евросоюза, НАТО и "Восточного партнерства", в число которых Россия не входит.

По словам дипломата, Польша намерена отдать дань памяти трагическим событиям в "духе исторической правды".

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, любые мероприятия в любой стране, посвященные годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войн, без участия России не могут считаться полноценными.