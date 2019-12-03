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"Европа в полутора часах лёта"? Японцы крупно ошиблись в географии, рекламируя туры в Россию
03 декабря 2019, 04:39 • 96 • В мире
В японском метро появилась необычная реклама - туристические поездки во Владивосток. Правда, японцы восприняли Владивосток, расположенный в азиатской части России, как европейский город. Авторы объявления презентовали это направление как "Европа в полутора часах лёта".
Необычный плакат, рекламирующий туры по России для иностранцев, выложили в Telegram-канал Popovrtr. Японцев зовут в туристическую поездку во Владивосток. Правда, город, расположенный в азиатской части России, почему-то представлен как европейский. "Европа в полутора часах лёта", - говорится в объявлении.
В целом туристические поездки по России становятся всё привлекательнее и для иностранцев, и для жителей нашей страны. Пример жителям России подаёт и глава государства Владимир Путин.
В эфире программы "Москва. Кремль. Путин", выходящей на телеканале "Россия 1", пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что президент неоднократно говорил, насколько богата и красива Россия, а одна из задач главы государства - на своём примере популяризовать те места, "о существовании которых большинство граждан, может, и не знают". Российский лидер всегда предпочитал активный отдых. Однако загруженный график работы привёл к тому, что у президента сейчас нет полноформатных выходных.
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