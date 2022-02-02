"Европа, ты одурела!": Косачев одним скриншотом оценил встречу Зеленского и Джонсона

Вице-спикер Совфеда заявил, что Зеленский и Джонсон погрязли во внутренних распрях, в то время как Путин и Орбан успешно решают общемировые вопросы. Косачев показал лишь один скриншот ленты новостей, убедительно доказывающий это.

Встреча Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана завершилась успешно, чего нельзя сказать о встрече премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с президентом Украины Владимиром Зеленским - так считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. В своём Facebook политик написал, что миротворцами в данном случае являются только Путин и Орбан, которые показали себя настоящими лидерами, отстаивающими не только интересы своих стран, но и общеевропейские.

По словам сенатора, Джонсон и Зеленский во время встречи в Киеве не пришли к сколь-нибудь значимым договорённостям, поскольку каждый стремился решать собственные проблемы, не думая ни о своих странах, ни тем более о проблемах Европы. "Добавленная стоимость от встречи стремится к нулю", - подчеркнул Косачев.

Политик также предсказал сегодняшнюю реакцию СМИ на эти встречи. Он уверен, что московский визит Орбана в Европе раскритикуют - самого премьер-министра Венгрии обвинят в предательстве, а Путина в который раз заподозрят в стремлении "взорвать Европу изнутри". При этом встреча в Киеве будет названа шансом к миру, который обязательно нужно подкрепить новыми санкциями и усилением военного присутствия НАТО на востоке.

Перефразируя крылатое выражение конца ХХ века, относившееся на тот момент к России, так и хочется воскликнуть: "Европа, одумайся, ты одурела!"

- заключил Косачев.

Он также показал всего один скриншот с ленты новостей, на котором два сообщения о встречах в Москве и Киеве случайно оказались рядом друг с другом: в первом говорится о том, что Орбан заявил о нежелании конфликта с Россией, во втором - о том, что Лондон и Киев пригрозили Москве ответом на "вторжение" на Украину.