"Европа топает ножкой": Причину главной беды в отношениях Запада и России назвал Рар

Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему из ЕС всё чаще звучат обвинения в адрес России.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе вызвал резкие комментарии со стороны европейских политиков и журналистов. Русские молчать не стали. Так, накануне официальный представитель МИД России по пунктам разобрала статью, опубликованную в итальянской газете La Repubblica, и указала на ложь о нашей стране, которой потчуют итальянскую аудиторию.

Критика в адрес и Минска, и Москвы несётся и из Польши. Так, польский премьер Матеуш Моравецкий свалил в кучу все неприятные для него факты - запуск "Северного потока - 2" и историю с мигрантами, обвинив во всех бедах Россию.

Такое поведение объяснил политолог из Германии Александр Рар. В эфире передачи "60 минут" он указал, откуда у ЕС такая агрессия по отношению к нам. По его мнению, Евросоюз злится не только на Россию, но и на другие страны, которые не собираются подчиняться его требованиям, передаёт "Регнум".

"Ещё 10 лет назад в Европе топали ножкой и приказывали делать то, что хочет Запад. Сейчас это невозможно. Отсюда злость на Китай, Россию, Турцию, Иран - на всех, кто не хочет выстроить "красивый" западный либеральный мир", - заметил политолог.