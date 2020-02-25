Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Унионисты Молдовы против советских праздников
Встреча на турецкой территории: Судьбу Идлиба Путин и Эрдоган решат 5 марта?
Рекорд 2016 года: "Нафтогаз" снизил цены на голубое топливо для украин...
Гончарук назвал главное достижение Украины за 10 лет
Главная / Политика

"Европа стыдливо молчит": Лавров отчитал Запад за "кощунственную войну"

25 февраля 2020, 17:24  •  43 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что "цивилизованная Европа стыдливо молчит, наблюдая кощунственную войну с памятниками и мемориалами". Он отчитал за это Запад. А также за то, что "западные демократии дают зелёный свет на распространение нацистской идеологии".
"Победа во Второй мировой войне должна быть объявлена историческим достоянием человечества", - подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров во время своего выступления на сессии Совета ООН по правам человека.
Обратив внимание на фальсификацию истории, министр подчеркнул, что "цивилизованная Европа стыдливо молчит, наблюдая кощунственную войну с памятниками и мемориалами". И речь идёт о памятниках, поставленных тем, кто свою жизнь положил для спасения народов от полного уничтожения.
Тем временем увековечивание памяти убийц, отметил Лавров, сопровождается молчанием.
Рассуждая о происходящем, министр также указал и на то, что пересмотру подвергается не только знаменитый Нюрнбергский трибунал (международный судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии), но и итоги Второй мировой войны в целом, ранее признанные мировым сообществом.
Глава МИД России призвал пресечь "вакханалию беспамятства". Он отчитал Запад ещё и за то, что "западные демократии дают зелёный свет на распространение нацистской идеологии" и потребовал "повлиять на протеже".
"Всё более вольно чувствуют себя экстремистские партии, движения и группы, занимающиеся распространением идеологии нацизма, расового превосходства, дискриминации и ксенофобии", - цитирует ТАСС слова Лаврова.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



43
Источник
Похожие новости
25 февраля 2020, 14:09
Лучше карантин на лайнере, чем сожжение живьём на Родине: Украинцы отказались покидать Diamond Princess
25 февраля 2020, 17:24
"Президент-биокамикадзе": Почему на шею Ющенко не прицепили колокольчик прокажённого?
25 февраля 2020, 12:09
В Конституцию предложили внести понятие федеральной территории
25 февраля 2020, 17:24
Крашенинников опроверг планы о поправках в преамбулу Конституции
25 февраля 2020, 07:39
"Американцы делают это самостоятельно": Пушков ответил Макфолу на слова о "поляризации общества в США" из-за Москвы
25 февраля 2020, 12:09
Путин предложил 40 кандидатам войти в новый состав Общественной палаты
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 февраля 2020, 06:54
"Сына обезглавили": Единственный звонок матери показал ужас политики Турции в Идлибе - Поддубный
20 февраля 2020, 17:09
Эрдоган пустит под откос «сирийский экспресс» Путина и Шойгу
23 февраля 2020, 19:54
Крым - русский. Доказано в Гааге
19 февраля 2020, 03:56
Как Геращенко из студии "ушла"
23 февраля 2020, 03:39
День защитника Отечества празднуют 23 февраля только в 4-х республиках бывшего СССР
22 февраля 2020, 17:54
Путин отказал Эрдогану: Раздела Сирии не будет
19 февраля 2020, 08:39
"Украине будут вламывать": Военкор предсказал, как закончится военная авантюра Киева
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.