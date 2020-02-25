"Европа стыдливо молчит": Лавров отчитал Запад за "кощунственную войну"

"Победа во Второй мировой войне должна быть объявлена историческим достоянием человечества", - подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров во время своего выступления на сессии Совета ООН по правам человека.

Обратив внимание на фальсификацию истории, министр подчеркнул, что "цивилизованная Европа стыдливо молчит, наблюдая кощунственную войну с памятниками и мемориалами". И речь идёт о памятниках, поставленных тем, кто свою жизнь положил для спасения народов от полного уничтожения.

Тем временем увековечивание памяти убийц, отметил Лавров, сопровождается молчанием.

Рассуждая о происходящем, министр также указал и на то, что пересмотру подвергается не только знаменитый Нюрнбергский трибунал (международный судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии), но и итоги Второй мировой войны в целом, ранее признанные мировым сообществом.

Глава МИД России призвал пресечь "вакханалию беспамятства". Он отчитал Запад ещё и за то, что "западные демократии дают зелёный свет на распространение нацистской идеологии" и потребовал "повлиять на протеже".

"Всё более вольно чувствуют себя экстремистские партии, движения и группы, занимающиеся распространением идеологии нацизма, расового превосходства, дискриминации и ксенофобии", - цитирует ТАСС слова Лаврова.