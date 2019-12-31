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"Европа сопротивлялась Гитлеру не более полутора месяцев": Посольство России в Варшаве ответило премьеру Моравецкому
31 декабря 2019, 08:39 • 48 • Политика
В ответ на громкое заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что "пакт Молотова - Риббентропа" на самом деле якобы был "договором о союзе с Гитлером", российское посольства в Варшаве напомнило ему о том, "кому обязаны в большей степени европейские страны своим свободным существованием". "Европа сопротивлялась Гитлеру не более полутора месяцев", - заявили российские дипломаты.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вступил в заочную дискуссию с президентом России по поводу событий, происходивших в Европе в 1939 году. По его мнению, пакт Молотова - Риббентропа не был пактом о ненападении, а напротив, "договором о союзе", заключённым якобы с целью раздела "Европы на две сферы влияния".
Отвечая на это и другие заявления польского министра, посольство России в Варшаве напомнило ему о том, что предшествовало началу Второй мировой войны. При этом российские дипломаты опирались исключительно на исторические факты.
Как отметили в посольстве, в заявлении, с которым выступил Моравецкий, "нет ничего нового", а главный акцент упорно делается на событиях, которые происходили уже после подписания пакта Молотова - Риббентропа о ненападении, а также на "репрессиях внутри СССР".
Российские дипломаты напомнили Моравецкому о том, что настоящее сопротивление немецким войскам смогла оказать именно Красная армия, а сами европейские страны, до того как Германия напала на Советский Союз, сопротивлялись немецкой агрессии не более полутора месяцев.
Именно об этом и старается не вспоминать польский премьер, когда пытается - уже по привычке - "поставить на одну доску "нацизм и коммунизм", гитлеровскую Германию и СССР и рассказывает о том, как "Польша и вся Европа встали на борьбу против двух тоталитаризмов".
Российские власти неоднократно упоминали о том, что ряд европейских стран предпринимают попытки переписать историю. Так и Моравецкий в своём заявлении в очередной раз попытался возложить на Советский Союз - наряду с Германией - вину за начало Второй мировой войны.
Возражения на слова Путина, назвавшего посла Польши в Германии Юзефа Липского, поддержавшего в 1938 году идею Гитлера о высылке евреев в Африку, "сволочью и антисемитской свиньёй", польский премьер изложил в своём микроблоге в Twitter.
В четырёхстраничном тексте Моравецкий пытался доказать, что в словах президента России "нет правды", а само заявление якобы вызвано "международным давлением, оказываемым на Россию". При этом пакт Молотова - Риббентропа польский премьер не желает считать "пактом о ненападении".
Напротив, доказывает Моравецкий, это было якобы заключение "военного и политического союза с целью разделить Европу на две сферы влияния". Поэтому, мол, СССР так же ответствен за начало Второй мировой войны, как и нацистская Германия.
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