"Европа сопротивлялась Гитлеру не более полутора месяцев": Посольство России в Варшаве ответило премьеру Моравецкому

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вступил в заочную дискуссию с президентом России по поводу событий, происходивших в Европе в 1939 году. По его мнению, пакт Молотова - Риббентропа не был пактом о ненападении, а напротив, "договором о союзе", заключённым якобы с целью раздела "Европы на две сферы влияния".

Отвечая на это и другие заявления польского министра, посольство России в Варшаве напомнило ему о том, что предшествовало началу Второй мировой войны. При этом российские дипломаты опирались исключительно на исторические факты.

Как отметили в посольстве, в заявлении, с которым выступил Моравецкий, "нет ничего нового", а главный акцент упорно делается на событиях, которые происходили уже после подписания пакта Молотова - Риббентропа о ненападении, а также на "репрессиях внутри СССР".

"Ничего не говорится о том, чему были посвящены высказывания президента России, которые вроде бы собирался опровергать господин премьер-министр (Польши Матеуш Моравецкий. - Ред.), - о политике умиротворения гитлеровской Германии, которую проводили западные державы и Польша вместе с ними вплоть до 1939 года, о срыве - при активном участии Польши - усилий Советского Союза по организации коллективной безопасности перед лицом фашистской угрозы, о позорном "Мюнхенском сговоре", после которого Польша вместе с Германией захватывала чехословацкие земли, об антисемитских настроениях в довоенном руководстве Польши", - указывается в заявлении посольства России в Варшаве.

Российские дипломаты напомнили Моравецкому о том, что настоящее сопротивление немецким войскам смогла оказать именно Красная армия, а сами европейские страны, до того как Германия напала на Советский Союз, сопротивлялись немецкой агрессии не более полутора месяцев.

"Настоящее сопротивление немецкая военная машина встретила только со стороны Красной армии, перемоловшей на советско-германском фронте три четверти гитлеровских дивизий, и это Советскому Союзу в решающей степени обязаны "страны свободной и демократической сегодня Европы", в том числе Польша, своим нынешним свободным существованием", - отметили в российской дипмиссии.

Именно об этом и старается не вспоминать польский премьер, когда пытается - уже по привычке - "поставить на одну доску "нацизм и коммунизм", гитлеровскую Германию и СССР и рассказывает о том, как "Польша и вся Европа встали на борьбу против двух тоталитаризмов".

Российские власти неоднократно упоминали о том, что ряд европейских стран предпринимают попытки переписать историю. Так и Моравецкий в своём заявлении в очередной раз попытался возложить на Советский Союз - наряду с Германией - вину за начало Второй мировой войны.

Возражения на слова Путина, назвавшего посла Польши в Германии Юзефа Липского, поддержавшего в 1938 году идею Гитлера о высылке евреев в Африку, "сволочью и антисемитской свиньёй", польский премьер изложил в своём микроблоге в Twitter.

В четырёхстраничном тексте Моравецкий пытался доказать, что в словах президента России "нет правды", а само заявление якобы вызвано "международным давлением, оказываемым на Россию". При этом пакт Молотова - Риббентропа польский премьер не желает считать "пактом о ненападении".

Напротив, доказывает Моравецкий, это было якобы заключение "военного и политического союза с целью разделить Европу на две сферы влияния". Поэтому, мол, СССР так же ответствен за начало Второй мировой войны, как и нацистская Германия.