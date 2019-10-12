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"Европа поражена - Порошенко забыл, что он не президент": Зеленский объяснил поведение предшественника

12 октября 2019, 21:24  •  63 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидеры стран Европы и западные СМИ находятся в шоке от того, что делает экс-лидер страны Пётр Порошенко. По словам Зеленского, Порошенко "забыл, что он не президент". Однако сам Зеленский объясняет поведение предшественника тем, что Порошенко "не забыл", а "не верит".
Стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что, мол, Европа находится сейчас в шоке и потрясении от поведения бывшего президента Незалежной Петра Порошенко. Так, на своей странице в Facebook Зеленский написал, что риторику Порошенко меняет так же быстро, как и свои статусы.
А Европа в шоке от того, что предшественник Зеленского продолжает подталкивать граждан к майдану, забывая при этом, что он не президент.
"Не то что он забывает, я боюсь, что он в это не верит", - подытожил украинский лидер.

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