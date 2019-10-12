"Европа поражена - Порошенко забыл, что он не президент": Зеленский объяснил поведение предшественника

Стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что, мол, Европа находится сейчас в шоке и потрясении от поведения бывшего президента Незалежной Петра Порошенко. Так, на своей странице в Facebook Зеленский написал, что риторику Порошенко меняет так же быстро, как и свои статусы.

А Европа в шоке от того, что предшественник Зеленского продолжает подталкивать граждан к майдану, забывая при этом, что он не президент.

"Не то что он забывает, я боюсь, что он в это не верит", - подытожил украинский лидер.