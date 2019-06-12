"Европа не должна соглашаться лишь с НАТО" : Макрон объявил о грядущих переговорах с Путиным

Об этом Макрон говорил в интервью телеканалу RTS. Он отметил, что Европе нужно выходить на диалог с Россией и восстанавливать с ней прежние отношения. Сам он в качестве примера поговорит с президентом Путиным.

"Европа, в которую я верю, с ее многополярностью, которую я отстаиваю, должна выстраивать с Россией новые правила доверия и безопасности и не должна лишь соглашаться с НАТО", - сказал президент Франции. Но тут же оговорился – дескать, пока не достигли исполнения по Минским соглашениям, рано говорить и о реформе "большой семерки", которая не так давно была "восьмеркой".

Формат "большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году она сократилась до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе, напоминает РИА Новости.