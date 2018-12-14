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"Европа нас надурила по экономическим соглашениям" - украинский политик

14 декабря 2018, 06:54  •  209 • Политика
Депутат Верховной рады обвинил Евросоюз в обмане его страны. Он утверждает, что Украине не дали возможность создать конкурентоспособную промышленность в стране обманом. "Европа нас надурила по экономическим соглашениям", - говорит он.
«Европа нас надурила по экономическим соглашениям», — высказался украинский депутат Виктор Бондарь в эфире телеканала NEWSONE.
Свою позицию он разъяснил следующим образом. Киев получил квоты на поставку товаров в Европу, которые нужно выбирать за первый квартал ежегодно, поэтому Украина не может конкурировать с машиностроительной промышленностью ЕС, таким образом, стране приходится делать дорогостоящие закупки высокотехнологичных товаров в Европе.


Ранее вышла книга лауреата премии Степана Бандеры Игоря Цара, согласно которой украинцы якобы создали арабские цифры, а также основали Иран и дали начало шумерам.
Ранее, напомним, военный эксперт Александр Мусиенко в комментарии украинскому изданию заявил, что Москва якобы желает стать владычицей Азово-Черноморской акватории. По его словам, именно с этой целью ВМФ РФ наращивает группировку в регионе.
По его словам, "черноморский сценарий" Москвы грозит обернуться для Киева колоссальными экономическими убытками, поскольку в таком случае Украина будет отрезана от морских торговых путей. Впрочем, заявил Мусиенко, в данной акватории есть и другие игроки.
"Конечно, там есть страны НАТО – Румыния, Болгария и Турция. Но Турция только сейчас начинает развивать военно-морские базы на Черном море, у них основной флот сосредоточен в Эгейском и Средиземном море", - поспешил объяснить он.
Свои фантазии по поводу возможного российского контроля над Черным морем эксперт продолжил советом к Киеву. По его словам, Украине следует обратиться за поддержкой к Болгарии и Румынии, передает Utro.ru.
"Румыны с пониманием относятся, болгары меньше. Румыны начинают с НАТО сотрудничать, чтобы не дать России отрезать Украину", – заметил он, не преминув сокрушенно добавить, что Россия якобы и дальше будет "блокировать море", тем самым ослабляя Украину.

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