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"Европа может и должна быть удовлетворена": Песков объяснил ЕС выгоду от договора Путина и Эрдогана

25 октября 2019, 08:24  •  58 • Политика
Договоренности России и Турции по Сирии соответствуют интересам Европы, поэтому она должна быть удовлетворена. "Мы не допускаем потоки беженцев, которые впоследствии могут проследовать в сторону Европы", - заявил Песков.
Европа может и должна быть удовлетворена договором по Сирии между президентом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Речь идет о договоренностях, достигнутых в Сочи по итогам шестичасовых переговоров Путина и Эрдогана. Президент Турции согласился прекратить военную операцию на севере Сирии, а Россия взяла регион под контроль своей военной полиции.
Песков заявил, что данное соглашение должно удовлетворить все стороны: и курдов, и сирийцев. Пресс-секретарь отметил, что соглашение также и в интересах Европы.
"Мы не допускаем потоки беженцев, которые впоследствии могут проследовать в сторону Европы. Поэтому Европа вполне может быть и должна быть удовлетворена", - цитирует ТАСС слова Пескова.

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