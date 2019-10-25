"Европа может и должна быть удовлетворена": Песков объяснил ЕС выгоду от договора Путина и Эрдогана

Европа может и должна быть удовлетворена договором по Сирии между президентом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Речь идет о договоренностях, достигнутых в Сочи по итогам шестичасовых переговоров Путина и Эрдогана. Президент Турции согласился прекратить военную операцию на севере Сирии, а Россия взяла регион под контроль своей военной полиции.

Песков заявил, что данное соглашение должно удовлетворить все стороны: и курдов, и сирийцев. Пресс-секретарь отметил, что соглашение также и в интересах Европы.