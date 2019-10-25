|
"Европа может и должна быть удовлетворена": Песков объяснил ЕС выгоду от договора Путина и Эрдогана
25 октября 2019, 08:24 • 58 • Политика
Договоренности России и Турции по Сирии соответствуют интересам Европы, поэтому она должна быть удовлетворена. "Мы не допускаем потоки беженцев, которые впоследствии могут проследовать в сторону Европы", - заявил Песков.
Европа может и должна быть удовлетворена договором по Сирии между президентом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Речь идет о договоренностях, достигнутых в Сочи по итогам шестичасовых переговоров Путина и Эрдогана. Президент Турции согласился прекратить военную операцию на севере Сирии, а Россия взяла регион под контроль своей военной полиции.
Песков заявил, что данное соглашение должно удовлетворить все стороны: и курдов, и сирийцев. Пресс-секретарь отметил, что соглашение также и в интересах Европы.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
58
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 октября 2019, 01:54
|
20 октября 2019, 04:54
|
23 октября 2019, 07:39
|
18 октября 2019, 17:09
|
23 октября 2019, 04:24
|
20 октября 2019, 13:12
|
18 октября 2019, 13:54