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"Европа бы уже давно реабилитировала Гитлера": Гаспарян о демарше Болгарии и Польши
11 сентября 2019, 21:09 • 80 • Политика
Болгария и Польша сотрудничали с Гитлером, а потому не удивительно, что они предложили не считать СССР страной, освободившей Европу от нацизма, считает политолог Армен Гаспарян. "Если бы Гитлер не уничтожал евреев - жителей Европы, его давным-давно уже реабилитировали бы", - уверен эксперт.
Вслед за Польшей Болгария предложила не считать СССР страной, освободившей Европу от нацизма, и обвинила Советский Союз в том, что он принёс странам Восточной Европы полувековые репрессии. Ситуацию прокомментировал политолог и публицист Армен Гаспарян.
Он считает, что в подобных заявлениях со стороны Болгарии и Польши нет ничего удивительного, так как обе эти страны "заигрывали" с нацистской Германией. Политолог напоминает, что поляки мечтали вместе с Адольфом Гитлером напасть на "азиатско-большевистский ад", а болгары предоставляли свою территорию для работы абверштелле - органов разведки Третьего рейха.
По его словам, предпосылки к этому уже есть. В качестве доказательства он приводит публикации западных СМИ в преддверии 22 июня - начала Великой Отечественной войны. Они писали о "вынужденном нападении" Германии на СССР, ссылаясь на заявления, которые были сделаны 22 июня 1941 года фон Риббентропом, Гитлером и Геббельсом, сказал Гаспарян в интервью АиФ.
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