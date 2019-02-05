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"Евромайдан, госпереворот, Порошенко": Президенту Украины указали на реальных виновников обнищания украинцев

05 февраля 2019, 22:54  •  138 • Политика
Глава Украины Петр Порошенко обвинил Россию в бедности граждан Украины. "Забывчивому" украинскому лидеру мгновенно напомнили, кто истинный виновник нищеты в Незалежной. "Обнищание украинцев является прямым следствием Евромайдана, государственного переворота и правления Порошенко", - пишет Colonel Cassad.
Президент Украины Петр Порошенко объяснил, почему уровень благосостояния в стране остается низким. По его словам, во всём виновата Россия, закрывшая рынок для товаров из Незалежной. "Забывчивому" украинскому лидеру поспешили напомнить, что Москва ввела ограничения лишь поздней осенью 2018 года, да и то в ответ на экономические санкции Киева.
"Обнищание украинцев является прямым следствием Евромайдана, государственного переворота и правления Порошенко", - пишет в "Живом Журнале" Colonel Cassad.
В подтверждение своих слов он приводит инфографики, опубликованные украинской медиа группой "Голос.UA". На них видно, что с приходом к власти Порошенко тарифы на газ увеличились на 860%. Другой график, составленный уже изданием "РИА Новости Украина", показывает, что за весь период с 2014 по начало 2018 года внешний долг Украины вырос с 69,7 миллиарда долларов до 76,7 миллиарда. При этом за январь 2018 года он вырос на 0,34%, а в феврале того же года уже на 0,85%.
"Сейчас в связи с приближением выборов населению надо рассказать сказку, что в этом виноват не Порошенко и Ко, а кто-то другой. До 31 марта мы услышим еще немало таких же офигительных историй со стороны тех, кому не хочется не историческую помойку, где им самое место", - подводит итог блогер.

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