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"Еврокрысы перегрызли еврокабель": В Эстонии доказали, что для атаки на Е-государство кибероружие не обязательно
21 ноября 2019, 16:24 • 132 • В мире
В Эстонии оказалась нарушенной работа Е-государства, а жители страны лишились доступа к электронным услугам. Однако для этого не потребовалось применять кибероружие: всю "работу" провели грызуны. "Еврокрысы перегрызли еврокабель в Евроэстонии", - прокомментировал журналист Виталий Третьяков.
Оптоволоконный кабель, благодаря которому обеспечивается непрерывное функционирование портала госуслуг eesti.ee, повредили обычные серые крысы. Произошло это на территории эстонского уезда Харьюмаа.
Негативно сказалась эта "атака крыс" и на работе сайта "Больничная касса": для пользователей на некоторое время стала недоступной функция оформления рецепта в электронной форме.
В конце концов техники, прибывшие на место "атаки крыс", её последствия смогли устранить, и доступ к услугам Е-государства снова был восстановлен.
К обеспечению безопасности всех систем Е-государства в Эстонии относятся очень серьёзно, а для того, чтобы защитить Эстонию и её союзников от кибератак, с 2008 года в Таллине работает специальный центр НАТО, являющийся сегодня одним из главных элементов всей системы Североатлантического альянса в сфере киберобороны.
Как оказалось, кибероружие - это не главная угроза: от банальной "атаки крыс" все системы безопасности спасти не смогли.
"Еврокрысы перегрызли еврокабель в Евроэстонии", - с иронией прокомментировал происшествие в своем микроблоге в Twitter журналист Виталий Третьяков.
"Нет-нет, это не еврокрысы, это - отряд ФСБ под кодовым названием "Лилипут", - уверен Виталий Рольщиков.
"А не они ли до самолёта Зеленского добрались и сломали?" - поинтересовался Олег Анатольевич.
"Вы ничего не поняли! Это был отряд специально обученных на секретной базе ГРУ крыс-агентов. Именно их использовали для атаки на Е-Эстонию", - считает пользователь @kroko_dima.
Скриншот: Twitter/@v_tretyakov
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