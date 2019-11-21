"Еврокрысы перегрызли еврокабель": В Эстонии доказали, что для атаки на Е-государство кибероружие не обязательно

Оптоволоконный кабель, благодаря которому обеспечивается непрерывное функционирование портала госуслуг eesti.ee, повредили обычные серые крысы. Произошло это на территории эстонского уезда Харьюмаа.

Негативно сказалась эта "атака крыс" и на работе сайта "Больничная касса": для пользователей на некоторое время стала недоступной функция оформления рецепта в электронной форме.

В конце концов техники, прибывшие на место "атаки крыс", её последствия смогли устранить, и доступ к услугам Е-государства снова был восстановлен.

К обеспечению безопасности всех систем Е-государства в Эстонии относятся очень серьёзно, а для того, чтобы защитить Эстонию и её союзников от кибератак, с 2008 года в Таллине работает специальный центр НАТО, являющийся сегодня одним из главных элементов всей системы Североатлантического альянса в сфере киберобороны.

Как оказалось, кибероружие - это не главная угроза: от банальной "атаки крыс" все системы безопасности спасти не смогли.

"Еврокрысы перегрызли еврокабель в Евроэстонии", - с иронией прокомментировал происшествие в своем микроблоге в Twitter журналист Виталий Третьяков.

"Нет-нет, это не еврокрысы, это - отряд ФСБ под кодовым названием "Лилипут", - уверен Виталий Рольщиков.

"А не они ли до самолёта Зеленского добрались и сломали?" - поинтересовался Олег Анатольевич.

"Вы ничего не поняли! Это был отряд специально обученных на секретной базе ГРУ крыс-агентов. Именно их использовали для атаки на Е-Эстонию", - считает пользователь @kroko_dima.