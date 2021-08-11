"Еврокомиссия отомстила Литве": Вильнюсу дали совет по ситуации с мигрантами

Отказ ЕС оплатить стену между Литвой и Белоруссией вызвал насмешки в Сети. "Видимо, ЕК сочла необходимым отомстить Литве за то, что та отказывалась принимать мигрантов 6 лет назад", - гласят язвительные комментарии.

Еврокомиссия не станет финансировать строительство стены на границе Белоруссии и Литвы, заявил представитель высшего исполнительного органа Евросоюза Адальберт Янц. Данное решение вызвало насмешки пользователей Сети.

Речь идёт о стене, которую Литва решила построить на границе с Белоруссией, чтобы остановить потоки мигрантов с Ближнего Востока. Однако уже в самом начале строительства выяснилось, что у страны не хватает колючей проволоки для воплощения проекта в реальность. При этом в ЕС отказались помочь деньгами.

Вот ведь незадача какая! Литва везде да всюду выслуживается да пресмыкается, а тут раз - и ее ЕК официально послала с ее закидонами,

- гласит один из комментариев.

Пусть теперь у Соединенных Штатов поклянчить денег попробуют, они ведь якобы защищают интересы США в Европе. Вдруг Штаты им печеньку кинут или сахарок,

- добавляет другой.

Видимо, ЕК сочла необходимым отомстить Литве за то, что та отказывалась принимать мигрантов 6 лет назад,

- предполагает третий.

Также в комментариях советуют Литве поступить также, как президент Белоруссии Александр Лукашенко, а именно - отравить всех мигрантов в соседнюю Польшу, пишет Nation News.