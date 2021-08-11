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"Еврокомиссия отомстила Литве": Вильнюсу дали совет по ситуации с мигрантами
11 августа 2021, 23:45 • 98 • Политика
Отказ ЕС оплатить стену между Литвой и Белоруссией вызвал насмешки в Сети. "Видимо, ЕК сочла необходимым отомстить Литве за то, что та отказывалась принимать мигрантов 6 лет назад", - гласят язвительные комментарии.
Еврокомиссия не станет финансировать строительство стены на границе Белоруссии и Литвы, заявил представитель высшего исполнительного органа Евросоюза Адальберт Янц. Данное решение вызвало насмешки пользователей Сети.
Речь идёт о стене, которую Литва решила построить на границе с Белоруссией, чтобы остановить потоки мигрантов с Ближнего Востока. Однако уже в самом начале строительства выяснилось, что у страны не хватает колючей проволоки для воплощения проекта в реальность. При этом в ЕС отказались помочь деньгами.
- гласит один из комментариев.
- добавляет другой.
- предполагает третий.
Также в комментариях советуют Литве поступить также, как президент Белоруссии Александр Лукашенко, а именно - отравить всех мигрантов в соседнюю Польшу, пишет Nation News.
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