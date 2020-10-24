"Евроинтегратор", спаси: От главы МИД Украины требуют остановить уничтожение психиатрии в Незалежной

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба как главный "евроинтегратор" страны получил коллективное письмо от обществ украинских психических больных с мольбой о помощи. Министра иностранных дел просят спасти украинскую психиатрию от "людоедской" медицинской реформы.

Дело в том, что на Украине внедряют принцип "деньги ходят за пациентом", согласно которому повышение зарплат врачам зависит от того, сколько пациентов каждый доктор успешно принял и обслужил за месяц или квартал финансового года. Подвох заключается в том, что за базовый показатель берутся не успехи по излечению каждого пациента, а простое арифметическое количество больных, переступивших порог врачебного кабинета.

Погоня за количеством пациентов вынуждает некоммерческие учреждения (то есть больницы) нарушать Протокол лечения психических болезней. Этим психические больные лишаются адекватной, профессиональной и качественной медицинской помощи, - говорится в письме.

В качестве примера приводится норматив по излечению шизофрении за 21 день. При этом срок простой стабилизации больного шизофренией без непосредственного излечения составляет четыре недели.

Кроме того, согласно реформе, на бесплатное лечение каждого пациента выделяется сумма в 7406 гривен (чуть более 20 000 рублей). Это на 1100 гривен меньше, чем на рожениц. В письме подчёркивается, что затраты на лечение людей с психическими расстройствами значительно выше, чем на родовспоможение. И это с учётом того, что на рожениц тоже выделили недостаточное количество средств.

Недостаточное финансирование психиатрической помощи приводит к коллапсу системы предоставления необходимых услуг, грубо нарушает права пациентов, их родных и медицинских работников, - отмечается в письме.

Почему письмо адресовано главе МИД Украины, а не профильному министру или президенту страны? Подписанты обращаются к руководителю внешнеполитического ведомства как к специалисту по международному праву и чиновнику, который отвечает за евроинтеграцию Украины, а также как к "порядочному человеку". Однако, учитывая прошлый опыт реформ на Украине, шансы на то, что письмо хоть что-либо изменит, стремятся к нулю.