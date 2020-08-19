|
"Эвакуация? Вывоз ценностей?": Белорусы бьются над загадкой "лайнера ФСБ России" в Минске
19 августа 2020, 11:15 • 169 • Политика
СМИ со ссылкой на данные FlightRadar сообщили о том, в Минске приземлился "лайнер ФСБ России". Белорусы теперь бьются над загадкой дня: для чего прилетел самолёт из Москвы? "Эвакуация? Вывоз ценностей?" - строят теории интернет-пользователи.
Во вторник, 18 августа, СМИ со ссылкой на данные FlightRadar сообщили о том, что в Минске приземлился "лайнер ФСБ России". В частности, согласно информации, Ту-214 вылетел из московского Внуково и направился курсом на Минск. Сообщается также, что это борт модификации "высотного пункта управления", о чём и говорит аббревиатура ВПУ в названии.
Теперь белорусы бьются над загадочным самолётом, строя версии, для чего он прилетел в столицу Белоруссии.
"Загадка дня: зачем в Минск прилетел самолет ФСБ России?" - интересуется Pravda.ru @PravdaRu.
Версии в социальных сетях выдаются самые разные.
"Эвакуация? Вывоз ценностей?" - предположил интернет-пользователь Twitter "где родился, там и простудился" @BambarbiaName.
"Подвоз методичек и вакцины", - парирует ему "дышите глубже" @1_Twelfth.
"Самолёт ФСБ. Сел в Минске... Венесуэльская фишка. Все", - высказал свою версию НеЛудоман @SOYSMYwzy84OZJD.
169
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 августа 2020, 00:10
|
16 августа 2020, 17:15
|
16 августа 2020, 22:45
|
18 августа 2020, 01:20
|
15 августа 2020, 06:25
|
15 августа 2020, 04:35
|
13 августа 2020, 01:15