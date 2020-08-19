"Эвакуация? Вывоз ценностей?": Белорусы бьются над загадкой "лайнера ФСБ России" в Минске

Во вторник, 18 августа, СМИ со ссылкой на данные FlightRadar сообщили о том, что в Минске приземлился "лайнер ФСБ России". В частности, согласно информации, Ту-214 вылетел из московского Внуково и направился курсом на Минск. Сообщается также, что это борт модификации "высотного пункта управления", о чём и говорит аббревиатура ВПУ в названии.

Теперь белорусы бьются над загадочным самолётом, строя версии, для чего он прилетел в столицу Белоруссии.

"Загадка дня: зачем в Минск прилетел самолет ФСБ России?" - интересуется Pravda.ru @PravdaRu.

Версии в социальных сетях выдаются самые разные.

"Эвакуация? Вывоз ценностей?" - предположил интернет-пользователь Twitter "где родился, там и простудился" @BambarbiaName.

"Подвоз методичек и вакцины", - парирует ему "дышите глубже" @1_Twelfth.

"Самолёт ФСБ. Сел в Минске... Венесуэльская фишка. Все", - высказал свою версию НеЛудоман @SOYSMYwzy84OZJD.