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"Эвакуация? Вывоз ценностей?": Белорусы бьются над загадкой "лайнера ФСБ России" в Минске

19 августа 2020, 11:15  •  169 • Политика
СМИ со ссылкой на данные FlightRadar сообщили о том, в Минске приземлился "лайнер ФСБ России". Белорусы теперь бьются над загадкой дня: для чего прилетел самолёт из Москвы? "Эвакуация? Вывоз ценностей?" - строят теории интернет-пользователи.
Во вторник, 18 августа, СМИ со ссылкой на данные FlightRadar сообщили о том, что в Минске приземлился "лайнер ФСБ России". В частности, согласно информации, Ту-214 вылетел из московского Внуково и направился курсом на Минск. Сообщается также, что это борт модификации "высотного пункта управления", о чём и говорит аббревиатура ВПУ в названии.
Теперь белорусы бьются над загадочным самолётом, строя версии, для чего он прилетел в столицу Белоруссии.
"Загадка дня: зачем в Минск прилетел самолет ФСБ России?" - интересуется Pravda.ru @PravdaRu.
Версии в социальных сетях выдаются самые разные.
"Эвакуация? Вывоз ценностей?" - предположил интернет-пользователь Twitter "где родился, там и простудился" @BambarbiaName.
"Подвоз методичек и вакцины", - парирует ему "дышите глубже" @1_Twelfth.
"Самолёт ФСБ. Сел в Минске... Венесуэльская фишка. Все", - высказал свою версию НеЛудоман @SOYSMYwzy84OZJD.
"В Минске приземлился самолет Ту-214, относящийся к авиации ФСБ
Ранее в Белоруссию из РФ прилетели сразу 2 Ту-134 ВКС РФ. Как минимум 1 из них использовался для перевозки высшего партийного руководства СССР, а позднее - руководящего состава Минобороны"

Эвакуация? Вывоз ценностей?
— где родился там и простудился (@BambarbiaName) August 19, 2020

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