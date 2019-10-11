"Эту власть скрутить, свергнуть. Кто придет?": Лукашенко объяснил, кого ждать на Украине после нового майдана

Во время встречи с коллегами на саммите СНГ, проходящем в Ашхабаде, президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал лидеров поддержать действующую власть на Украине.

Он высказал свою позицию, напомнив, что, как и президент России Владимир Путин, погружен в украинскую проблему. Белорусский лидер обратил внимание на тенденцию, которая сейчас идет в Незалежной после подписания "формулы Штайнмайера".

"Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, - отметил Лукашенко. И добавил: - Но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине".

Объясняя, кого ждать в Киеве после свержения Владимира Зеленского и очередного майдана, белорусский лидер не исключил, что может возникнуть "рассадник" уже даже не национализма.

"Поэтому мы должны посмотреть, что происходит у нас на постсоветском пространстве", - уверяет Лукашенко.

Президент Белоруссии же напомнил, что уговаривал в свое время предшественника Зеленского Петра Порошенко не выходить из СНГ. Действующего президента Украины Лукашенко даже немного подколол, рассуждая о том, что именно на этом саммите Зеленский мог бы провести встречу с Путиным, о которой гарант Незалежной так много говорит.

"Что было бы плохого, если бы нынешний президент Украины, а он вменяемый, нормальный человек, сегодня присутствовал у нас. У него бы не было проблемы поговорить с одним президентом, со вторым, третьим, встретиться тут с Президентом России, о встрече с которым он много сейчас говорит. Поэтому не надо делать неправильных шагов, особенно сейчас. Не надо торопиться", - цитирует Лукашенко "Белта".