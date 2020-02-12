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"Эту страницу уже перевернули": В ПАСЕ требовали от русских денег. МИД ответил фактами

12 февраля 2020, 20:09  •  125 • В мире
В МИД России рассказали о денежных средствах, которые перечислили Совету Европы. Как сказал руководитель департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец, Россия в полном объёме заплатила за содержание ПАСЕ в 2017-2019 годах. В том числе и за то время, когда русские дипломаты не работали в организации. "Мы эту страницу уже перевернули. Никакой задолженности у России перед Советом Европы нет. Строго говоря, её никогда и не было", - заявил Кобринец.
Россия перечислила Совету Европы все деньги, которые требовались для содержания ПАСЕ. Причём даже за то время, когда русские дипломаты не работали в международной организации, заявил руководитель департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец "РИА Новости".
Россия оплатила период 2017-2019 годов. Теперь у нашей страны нет никаких долгов перед международной организацией.
Мы эту страницу уже перевернули. Никакой задолженности у России перед Советом Европы нет. Строго говоря, её никогда и не было, - заявил Кобринец.
Напомним, в 2017 году наша страна перестала перечислять деньги Совету Европы. Это было реакцией на дискриминацию российской делегации в ПАСЕ. Теперь дипломаты настаивают, что никаких долгов и не было - это было сознательное "приостановление" уплаты взносов. Когда полномочия делегации России в ПАСЕ восстановили, наша страна полностью выплатила деньги. Из этой суммы даже не стали вычитать деньги за период вынужденного бездействия наших дипломатов.
Такая ситуация сложилась, когда Россию в 2014 году лишили права голоса в ПАСЕ. Это спровоцировало финансовый кризис в организации. В 2019 году российскую делегацию восстановили.

Резолюция против русских

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой призывала Москву "полностью выполнять Минские соглашения" и "безоговорочно и в полном объёме сотрудничать с Объединённой следственной группой и прокуратурой Нидерландов в привлечении виновных в крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines к судебной ответственности". Делегация России выступила против. Ситуацию прокомментировал экономист и политолог Евгений Сатановский.
Курс ПАСЕ понятен: выбить из провинциальных лохов денег. От этой европейской богадельни ничего не зависит, она никому, кроме её участников, не нужна и участие в ней ничем никому помочь не может, но продолжает публично пороть лохов в своё удовольствие, - пишет эксперт в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".
По мнению Сатановского, единственный вопрос - почему Россия во всём этом участвует? Всё дело в мазохизме или есть какой-то глубокий скрытый смысл? Эксперт предполагает, что, возможно, это делается с целью попрактиковаться в аппаратных интригах в безопасной обстановке и возможности лишний раз поругаться со старыми знакомыми, а также возможности выступить перед прессой.
Тут любые предположения уместны. Газ с нефтью европейцам поставлять - никакая ПАСЕ не нужна, - считает Сатановский.
В вопросе снятия санкций ПАСЕ также помочь не может, указывает политолог. Поэтому эксперт не видит особого смысла во всей истории с возвращением в организацию, впрочем, как и в самой ПАСЕ.

"Хамский подход" Россия не приемлет

Российская сторона, как мы отмечали выше, выступила против обозначенной резолюции из-за "хамского подхода" в её тексте, о чём прямо заявил глава нашей делегации - вице-спикер Пётр Толстой.
Надо сказать, что ранее Толстого избрали ещё и вице-спикером ПАСЕ. Это решение обсуждалось наряду с действиями ряда делегаций, выступающих против России, в эфире программы "Место встречи" телеканала НТВ с Андреем Норкиным. Эксперты отмечали полярность решений: с одной стороны, Толстой - вице-спикер ПАСЕ, с другой - делегаты требуют, чтобы Россию лишили полномочий. Как это вообще понимать? Андрей Норкин ответил в присущей ему шутливой манере: "Попробуй Петю не выбери! Вы видели, какого он роста? Простите за фамильярность, Пётр Олегович", - добавил телеведущий.
В целом же подобную полярность эксперты, выступившие у Норкина, объяснили тем, что де-факто Россию поддерживает большинство в ПАСЕ. А отдельные критические заявления - это просто часть политики.

"Если бы в ПАСЕ забыли принять антироссийскую резолюцию - это уже была бы не ПАСЕ"

Депутат Госдумы Наталья Поклонская у себя в авторском Telegram-канале иронично отреагировала на решение организации, отметив, что "если бы в ПАСЕ забыли принять антироссийскую резолюцию - это уже была бы не ПАСЕ".
А после обратила внимание на "перевоплощения", которые характерны для украинцев в ПАСЕ. Депутат сравнила это с двуличием: поведение дома и "на людях". Поклонская пояснила, что украинская делегация ведёт себя аналогично ситуации с Крымом: сначала "в 2014 году выгнали и вынудили защищаться от националистов", а сейчас "везде трубят, что во всём виновата Россия".
Рассуждая об украинской делегации в ПАСЕ, Поклонская поделилась своим видением, как подбираются туда кандидаты - "крикуны", как назвала их парламентарий.
"Они все должны иметь слегка придурковатый вид, кричать, словно потерпевшие, и ненавидеть Россию, - пояснила свою мысль Поклонская, добавив: - Подождём, когда такие закончатся".
Фото: скриншот Telegram-канала "Наталья Поклонская"

И всё-таки... победа?

После того как Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) большинством голосов подтвердила полномочия делегации России, свою точку зрения по этому вопросу высказал в авторском Telegram-канале "Русский тарантасъ" специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин.
Решение ПАСЕ по нашей делегации журналист посчитал "первой дипломатической победой" России в этом году.
Публикуя итоги голосования за ратификацию полномочий нашей делегации, Стешин отметил, что против было отдано 44 голоса. "Интересно, кто эти люди, что это за страны?" - задался вопросом спецкор и продолжил публиковать результаты голосования, отметив, что за высказались 96 депутатов.
"Как я и предсказывал, расставания с Россией не предвидится", - подчеркнул Стешин.
Далее он озвучил три вероятные причины того, почему победа России в ПАСЕ случилась.
Не всем нравится, что США лазает в Европе, как у себя на заднем дворе, а Россия - второй центр силы или противовес, - уточнил спецкор "КП". - Думаю, это самое поверхностное объяснение.
Во-вторых, на расклад в ПАСЕ, по мнению журналиста, повлияла "возникшая энергозависимость Европы".
"Ну а третье (а может, и первое) - Российская армия и великоевропейское ощущение, что мы непонятно как, тихой сапой, но вылезли из загона для стран третьего мира", - резюмировал свой пост Стешин.

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