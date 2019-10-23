"Эту горькую пилюлю придётся проглотить": Рожин о том, за чей счёт "пируют" Сирия, Россия и Турция

Меморандум, утверждённый Турцией и Россией по ситуации на севере Сирии, - это "очевидный компромисс", убеждён публицист Борис Рожин. На странице своего телеграм-канала он указывает, что данные договорённости, по сути, закрепляют "кардинальные изменения, произошедшие в Северной Сирии после ухода американцев".

За чей счёт этот банкет? За счёт сдавших позиции США и, собственно, курдов.

Потерю влияния американцы всецело осознают. Ну а курдам не останется ничего иного, как проглотить эту горькую пилюлю. Соглашение так или иначе, но будет соблюдаться, а отказ курдов от сделки "будет воспринят Москвой и Дамаском как элемент недоговороспособности, и следующая сделка для курдов будет ещё хуже".

Рожин отмечает, что пока расклад сил на севере САР таков, что Турки получили кусок сирийской территории, куда будут переселять сирийских беженцев и который будут использовать для последующего торга с Россией и Асадом, а сирийский лидер без войны и столкновений получил огромные территории, включая границу.

Да и переговоры впоследствии по территориям будут вестись без США и "незалежных" курдов, подчёркивает Рожин.

Однако именно Россия добилась главного.

РФ "вернула Асаду значительную часть границы с Турцией и Рожаву (где ещё приводить к общему знаменателю курдов), сохранила партнёрство с Эрдоганом, вернула Турцию к Пакту Адана и в глазах мирового сообщества будет выглядеть страной, которая остановила турецкую агрессию против Сирии", отметил публицист.