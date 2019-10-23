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"Эту горькую пилюлю придётся проглотить": Рожин о том, за чей счёт "пируют" Сирия, Россия и Турция
23 октября 2019, 20:39 • 20 • В мире
Публицист Борис Рожин объяснил, что для США и больше, безусловно, для курдов заключённый в Сочи меморандум оказался горькой пилюлей. Для последних это также может грозить, в случае несогласия со сделкой, и более опасными последствиями. Как подчёркивает Рожин, соглашения представляют собой очевидный компромисс между Турцией и РФ, закрепляющий кардинальные изменения, произошедшие в Северной Сирии после ухода американцев.
Меморандум, утверждённый Турцией и Россией по ситуации на севере Сирии, - это "очевидный компромисс", убеждён публицист Борис Рожин. На странице своего телеграм-канала он указывает, что данные договорённости, по сути, закрепляют "кардинальные изменения, произошедшие в Северной Сирии после ухода американцев".
За чей счёт этот банкет? За счёт сдавших позиции США и, собственно, курдов.
Потерю влияния американцы всецело осознают. Ну а курдам не останется ничего иного, как проглотить эту горькую пилюлю. Соглашение так или иначе, но будет соблюдаться, а отказ курдов от сделки "будет воспринят Москвой и Дамаском как элемент недоговороспособности, и следующая сделка для курдов будет ещё хуже".
Рожин отмечает, что пока расклад сил на севере САР таков, что Турки получили кусок сирийской территории, куда будут переселять сирийских беженцев и который будут использовать для последующего торга с Россией и Асадом, а сирийский лидер без войны и столкновений получил огромные территории, включая границу.
Да и переговоры впоследствии по территориям будут вестись без США и "незалежных" курдов, подчёркивает Рожин.
Однако именно Россия добилась главного.
РФ "вернула Асаду значительную часть границы с Турцией и Рожаву (где ещё приводить к общему знаменателю курдов), сохранила партнёрство с Эрдоганом, вернула Турцию к Пакту Адана и в глазах мирового сообщества будет выглядеть страной, которая остановила турецкую агрессию против Сирии", отметил публицист.
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