"Этой пустой болтологии 40 лет": Политолог высказался о критике Крымского моста со стороны США

Кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований, политолог Антон Бредихин прокомментировал порталу Nation News реакцию США на Крымский мост. В Штатах назвали открытие железнодорожного сообщения "неуважением к суверенитету Украины".

"Для Украины и американцев это особенная тема, от которой не избавится даже правительство Зеленского. И если они не будут поднимать тему Крыма, то они не будут украинским правительством - эта идеологическая система запущена ещё Порошенко. Это будет передаваться из поколения в поколение, но там не понимают, что процесс дезинтеграции актуален и для других регионов Украины", - заявил Антон Бредихин.

По словам эксперта, если смотреть на вещи трезво, то экономически к Украине уже пять лет не относится Крым. Да и Донбасс "выключен" из повестки.

Бредихин подчеркнул, что Украина уже не потянет Крымский полуостров. Но твердить, что "Крым украинский", будут и дальше, прогнозирует собеседник.

"Украина не потянет Крым, как не потянет и другие регионы. Поэтому эту мантру, что "Крым украинский", будут повторять дальше. У американцев далеко идущие планы, их здесь слушать бессмысленно. Это пустая болтология, которой уже лет 40", - подчеркнул политолог.