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"Этой пустой болтологии 40 лет": Политолог высказался о критике Крымского моста со стороны США
29 декабря 2019, 07:54 • 131 • В мире
Политолог Антон Бредихин рассказал, почему США так остро отреагировали на открытие железнодорожной части Крымского моста. По словам эксперта, "это пустая болтология, которой уже лет 40". Бредихин подчеркнул, что администрация Зеленского не сможет избавиться от этой повестки, потому что "идеологическая машина запущена ещё Порошенко".
Кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований, политолог Антон Бредихин прокомментировал порталу Nation News реакцию США на Крымский мост. В Штатах назвали открытие железнодорожного сообщения "неуважением к суверенитету Украины".
"Для Украины и американцев это особенная тема, от которой не избавится даже правительство Зеленского. И если они не будут поднимать тему Крыма, то они не будут украинским правительством - эта идеологическая система запущена ещё Порошенко. Это будет передаваться из поколения в поколение, но там не понимают, что процесс дезинтеграции актуален и для других регионов Украины", - заявил Антон Бредихин.
По словам эксперта, если смотреть на вещи трезво, то экономически к Украине уже пять лет не относится Крым. Да и Донбасс "выключен" из повестки.
Бредихин подчеркнул, что Украина уже не потянет Крымский полуостров. Но твердить, что "Крым украинский", будут и дальше, прогнозирует собеседник.
"Украина не потянет Крым, как не потянет и другие регионы. Поэтому эту мантру, что "Крым украинский", будут повторять дальше. У американцев далеко идущие планы, их здесь слушать бессмысленно. Это пустая болтология, которой уже лет 40", - подчеркнул политолог.
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