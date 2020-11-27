"Этот встречавшийся с Путиным бывший военный лгал": CNN пнул помилованного Флинна

На CNN не стали сдерживаться после объявленного Дональдом Трампом помилования своего первого помощника по нацбезопасности Майкла Флинна. Флинну припомнили и разговор с бывшим послом России, а также встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Пытаясь придать новизны забытому "рашагейту", CNN подчёркивает, что Флинн, который оказался вовлечён в этот политический скандал, откровенно врал сотрудникам ФБР.

По сути, убеждены журналисты, помилование может спасти политическое наследие Трампа от критики. Что, полагают они, крайне плохо.

"Трамп продолжает поливать грязью демократические институты, а Флинна выставляет жертвой. Трамп делает это, чтобы использовать Флинна в качестве политического символа, сплачивающего сторонников бывшего президента", - говорится в публикации.

В материале цитируют председателя комитета палаты представителей по разведке Адама Шиффа, который заявил, что Флинна помиловали за преданность Трампу.

Демократ также подчеркнул, что помилование советника Трампом "мощный удар по власти закона, и, как мне кажется, для всех наблюдающих за нашей страной из-за рубежа это насмешка над нашей демократией".