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"Этот вопрос не рассматривается": ВС России не откажутся от патрона калибра 5,45 мм — источник

05 февраля 2019, 22:54  •  110 • Политика
Вооруженные силы России не планируют отказываться от оружейного патрона калибра 5,45 мм. "...Этот вопрос не рассматривается", — заявил информированный источник в ВС России.
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что российская армия готовится отказаться от патрона калибра 5,45 мм из-за его недостаточной пробивной силы. Так, сообщалось, что такой патрон якобы не способен эффективно противостоять средствам индивидуальной защиты на средней и дальней дистанциях.
В перспективе военные якобы планировали сосредоточить свои усилия на модернизации патрона и оружия большего калибра. В этой связи были упомянуты патроны калибра 7,62 мм.
Первоисточником данной информации для СМИ послужила статья представителей Третьего Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны, опубликованная в тематическом сборнике "Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ - 2018".
Сейчас, впрочем, информированный источник опроверг данные спекуляции. "В практической плоскости сейчас этот вопрос не рассматривается", - заявил он.
Слова источника приводит издание "Интерфакс".

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